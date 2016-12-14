Либерализация рынков: влияние на Беларусь

Наш Центр интеграционных исследований давно занимается темами препятствий, барьеров в процессе евразийской интеграции. Мы сделали глобальные исследования в интересах Евразийской экономической комиссии, опросили около 600 экспортеров из бизнес-сообщества ЕАЭС, в том числе и тех, кто предоставляет финансовые услуги на наших рынках. И выяснили, что уровень барьеров достаточно высок.

Министерство финансов Республики Беларусь заинтересовалось более детальным исследованием: а что же будет в процессе либерализации финансовых рынков для Беларуси, какие есть риски и выгоды? Мы внимательно изучили – в первую очередь международный опыт доступа на национальные рынки и поставщиков финансовых услуг и оценили те риски, которые возможны при этом.

Роль филиалов иностранных банков

Вы знаете, что либерализация финансовых рынков в первую очередь предполагает либерализацию трансграничной торговли банковскими услугами, например разрешение деятельности филиалов банков в той или иной стране. После мирового финансового кризиса к вопросам присутствия на рынке филиалов банков начали относиться очень-очень внимательно, потому что они стали очень часто причиной или усилителями тех шоков, которые возникали в результате финансового кризиса и достаточно бойко передавали эти шоки в национальные экономики.

Михаил Демиденко В Национальном институте экономики получил опыт исследователя, занимался вопросами макроэкономического анализа и прогнозирования. Работал в Национальном банке Республики Беларусь, а позже возглавлял исследовательское подразделение банка.

Несколько примеров из наиболее развитых финансовых рынков. В частности, ФРС достаточно негативно оценивала работы филиалов во время финансового кризиса: филиалы, по мнению ФРС, очень вяло предоставляли торговые и коммерческие кредиты. То есть банки не хотели напрямую кредитовать экономику, они свои деньги сберегали в Федеральной резервной системе. Так вот, в Штатах объем филиалов банковской системы – всего 9%, а в результате кризиса средства филиалов составили 33% от пассивов Федеральной резервной системы (ФРС).

Банк Англии также очень негативно оценивал работу филиалов во время кризиса. Надо сказать, что если в Европейском союзе доля филиалов примерно, как в Америке, не больше 10%, то в Англии доля филиалов – около 40% и в межбанковском кредитовании доля филиалов – 40%. Естественно, во время кризиса филиалы очень резко сжимали предоставление межбанковских кредитов, что обрушило кредитование экономики уже резидентами финансовой системы Англии.

Поэтому, естественно, начали задумываться о том, как бы регулировать филиалы. Некоторые страны требуют от филиалов ту же документацию и пытаются регулировать их точно так же, как и свои национальные банки. В некоторых странах законодательство менее жесткое, и они пытаются регулировать филиалы банков в том случае, если филиал является системообразующим банком в этой стране. Интересен опыт ЕС. Например, в ЕС очень ограничены возможности принимающей стороны по регулированию филиалов. Вообще говоря, это случилось только после того, как были приняты единые требования, единые нормы потенциального регулирования ко всем странам Европейского союза, и только после этого у национальных регуляторов забрали право вмешиваться в деятельность филиалов.

Риски для Беларуси

Мы очень внимательно проанализировали те риски, которые возможны для экономики Республики Беларусь, если она позволит функционировать филиалам. Во-первых, это повышение уязвимости к шокам, которые наблюдаются в стране происхождения; во-вторых, это отсутствие у национальных органов возможности стабилизировать, например, за счет рекапитализации банков в случае необходимости деятельность филиала; в-третьих, это передача от материнского банка суверенных рисков. Если суверенный риск падает, соответственно, это передается филиалу. Далее это чрезмерный рост кредитования за счет более низких процентных ставок, это увеличение закредитованности предприятий и т. д. Я вам привел только несколько примеров, на самом деле список рисков более обширный.

Качественная оценка показала, что, в принципе, большинство рисков – они умеренны и могут быть смягчены за счет более внимательной гармонизации порядка и условий выдачи лицензий, за счет синхронизации потенциальных требований, за счет страхования депозитов. Например, если в Белоруссии действует 100%-ное страхование депозитов, в других странах этот уровень ниже – и, если это синхронизировать, вполне возможно, что риски будут меньше. Также мы знаем, что со временем появится наднациональный регулятор – и все это действительно снижает риски.

Однако экономика Белоруссии уязвима к шокам в стране происхождения филиала, а также к увеличению цикличности кредитования. Плюс возможность оттока средств – вот эти три риска, они высоки для экономики Республики Беларусь.

Либерализация капитальных потоков

Следующий вопрос, который мы очень внимательно смотрели, и, надо сказать, он, наверное, актуален только для экономики Республики Беларусь, – это либерализация капитальных потоков и валютного режима. Вообще, надо сказать, что в мире сейчас наблюдается изменение отношения к либерализации капитального счета. Если еще 10 лет назад все говорили о том, что это безусловное благо, то теперь даже МВФ пересматривает это свое мнение, и теперь не так конкретно звучит требование о необходимости либерализации капитального счета. Однако, безусловно, тенденция к либерализации сохраняется, Беларусь взяла на себя обязательства по либерализации финансового счета. Что нужно делать для того, чтобы снятие барьеров на движение по капитальному счету не привело к кризису, к росту внешней задолженности и прочим угрозам? Во-первых, необходима соответствующая макроэкономическая политика, а во-вторых, необходимо выполнение некоторых предварительных условий. Так, по рекомендациям МВФ, это хорошие макроэкономические условия, развитый финансовый сектор, устойчивое отсутствие дефицита счета, достаточный уровень международных резервов, осторожная фискальная политика. Там, по-моему, 12 или 15 условий. Мы провели оценку этих предварительных условий, и по состоянию на конец 2015 г. из 12 условий выполнялось, и то с оговорками, только четыре. Поэтому при либерализации капитального счета мы полагаем, что для Белоруссии основные риски будут связаны с оттоком капитала – как национального, так и привлеченного.

Либерализация валютного рынка

Третий вопрос, который мы также изучали очень внимательно, – это либерализация валютных ограничений в плане действующей нормы по обязательной продаже валютной выручки предприятием. Безусловно, с одной стороны, есть очень серьезные риски, когда мы отменяем обязательную продажу валютной выручки, но их надо сравнивать с тем, что в общем-то есть и издержки, если эта норма не отменяется. Во-первых, увеличиваются издержки предприятий вследствие разницы между курсами продажи и покупки валюты. Это приводит к созданию серых схем, сохранению этой выручки за рубежом и, безусловно, снижает привлекательность страны для внешних инвесторов. Риски, обусловленные отменой продажи валютной выручки, для Белоруссии очень высоки – это и несбалансированность текущего счета, это и низкий уровень резервов, это недостаток доверия к национальной валюте. Что здесь может быть сделано? Как показывает международный опыт, в таком случае этот процесс должен быть очень постепенный. Можно постепенно снижать долю выручки, которая следует к обязательной продаже, некоторые страны применяют обязательную продажу только для секторов, связанных, например, с экспортом природных ресурсов, а отменяют для тех, кто использует сырье и материалы, или для высокотехнологичных секторов.

Очень важны аспекты выравнивания фундаментальных макроэкономических показателей, которые определяют работу финансового рынка, особенно это касается малых экономик наших стран. Более или менее стабильный курс, предсказуемый курс валют, может быть, не столько стабильный, волатильность курса тоже иногда полезна для экономики. Стабильно низкая инфляция и менее волатильная, по крайней мере, чем обменный курс, низкие процентные ставки, снижение риск-премии – все это то, что, безусловно, должно помочь нашим экономикам.

Мы полагаем, что, если бы Республика Беларусь больше руководствовалась в своей политике не фиксацией валютного курса по отношению к российскому рублю, но достаточно серьезно учитывала бы динамику российского рубля при своей денежно-кредитной политике, при этом бы стабилизировала инфляцию в Республике Беларусь быстрее, и волатильность инфляции бы снизилась, что позволило бы финансовому рынку получить более приятные процентные ставки.

Автор - заместитель директора Центра интеграционных исследований ЕАБР