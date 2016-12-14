Физического слияния бирж не требуется

Наш анализ международной интеграционной практики показывает, что создание единого торгового пространства, создание единой системы финансовых центров и в перспективе интегрированного рынка капитала должно начинаться с тех институтов, которые являются символами финансового рынка, рынка капитала. Это биржа. Биржа символизирует в себе высшую степень развития капитализма и финансового рынка, и во всех наших юрисдикциях существуют, много лет работают биржи. Вопрос: если мы хотим создать интегрированный рынок, мы должны объединить все биржи? Или что?

На самом деле тот уровень развития технологий, который сейчас существует, совершенно не требует такой физической консолидации. Трансграничные рынки, которые мы наблюдаем в окружающем нас мировом пространстве, существуют на базе доступных информационных технологий, используемых сейчас и нашими биржевыми структурами. И интегрировать торговлю как таковую, обеспечить линки между торговыми площадками не представляет особого труда – для этого не нужны даже какие-то специальные гармонизирующие акты, политические решения, соглашения. Сложность представляет, на наш взгляд, интеграция расчетов по ценным бумагам и деньгам по итогам торгов.

Петр Лансков В 1982 г. получил высшее экономическое образование. С 1994 г. работает на российском фондовом рынке. В конце 90-х – президент СРО ПАРТАД. С 2000 г. по настоящее время – директор Инфраструктурного института ПАРТАД. Является председателем совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).

В одном из проектов, который мы реализовали для Евразийской экономической комиссии, мы рассматриваем два варианта интеграции: создание наднационального центрального депозитария и технологическая интеграция существующих центральных депозитариев стран – участников Евразийского экономического союза. Мы предлагаем Евразийской экономической комиссии ориентироваться на второй вариант – исходя из того, что он гораздо менее затратный, он требует унификации междепозитарных отношений между теми центральными депозитариями, которые уже десятилетиями работают на национальных фондовых рынках. На наш взгляд, есть целый ряд решений технологических, технических, организационных, которые позволяют достичь такой интеграции, независимо от этапов и темпов гармонизации, потому что на самом деле центральные депозитарии и сейчас взаимодействуют между собой. Большинство из них и сейчас открыли друг другу междепозитарные счета. Другое дело, что эти парные двусторонние отношения не унифицированы и строятся в каждом случае и в каждой паре взаимоотношений отдельно. Если мы встроим эти центральные депозитарии в единую систему электронного документооборота, унифицируем формат сообщений, [договоримся], что центральные депозитарии могут представлять на любых торговых площадках интересы своих национальных участников рынка, торгующих на этих площадках, в том числе и в результате реализации взаимного допуска брокеров, дилеров к торгам и осуществляя расчеты по этим сделкам, то в этом случае результаты этих расчетов будут доступны для обзора и национальным регуляторам, что немаловажно в отсутствие наднационального регулирующего органа.

Автор - председатель совета директоров ПАРТАД