Гибко реагировать на запросы рынка

Законодательная база сформирована, у нас есть закон «О концессиях», у нас есть закон «О ГЧП», у нас есть постановление и распоряжение правительства, которое предоставляет полный спектр возможностей для того, чтобы реализовывать проекты, по крайней мере, на начальном этапе. При этом мы как федеральный орган исполнительной власти, который отвечает за формирование государственной политики в сфере ГЧП, стараемся максимально оперативно и гибко реагировать на те запросы от рынка, которые поступают, и упаковывать эти запросы в конкретные положения законодательства. В частности, новый закон «О ГЧП», который вступил в силу с начала текущего года, уже скорректирован. Не так давно туда были внесены достаточно существенные, на мой взгляд, изменения. Они касаются, прежде всего, расширения перечня объектов, которые могут быть задействованы в рамках таких проектов. Мы включили туда объекты промышленного производства, мы предоставили возможность финансирования проектов консорциумам банков, этого не было в первоначальной версии закона. По аналогии с законом «О концессионных соглашениях» мы включили возможность передачи частному партнеру имущества, которое не входит в состав объекта, так называемое иное имущество. Это важно с точки зрения тех объектов, когда часть имущества должна сохраняться за государством.

Игорь Коваль В 2005 г. получил степень бакалавра в области финансов в Университете Техаса в г. Эль-Пасо (США).

В 2007 г. получил степень магистра наук в экономике.

В 2007–2009 гг. работал в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами. С 2009 г. – в Минэкономразвития РФ.

Одна из ключевых проблем – повышение уровня компетенций региональных чиновников и муниципальных чиновников, потому что большинство проектов реализуется на уровне субъектов Российской Федерации, на уровне муниципальных образований. Решая эту задачу, министерством была проведена определенная работа, мы подготовили достаточно предметный документ – рекомендации, которые направлены в первую очередь на то, чтобы консультировать регионы, муниципалитеты. Эти рекомендации включают в себя набор лучших практик, которые уже состоялись, которые есть в российских регионах, они включают в себя обзор законодательной базы, часто задаваемые вопросы, различного рода схемы распределения рисков в проектах. Этот документ, на наш взгляд, достаточно неплохо структурирован и может являться существенной подсказкой для практического применения.

Министерством финализируется разработка профессионального стандарта специалиста в сфере государственно-частного партнерства. Также, как вы знаете, в рамках 224-го закона у нас существует процедура оценки проектов на предмет выявления сравнительного преимущества. С одной стороны, появляется больше понимания о целесообразности реализации такого проекта, с другой стороны, мы проводим четкий водораздел между государственно-частным партнерством и государственным заказом. Так вот, аналогичную оценку проектов, на наш взгляд, необходимо внедрять и в сфере концессионных соглашений.

Мы стараемся мониторить большой пул концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в регионах. Для этого министерством сейчас была подготовлена электронная площадка, в рамках которой будут аккумулироваться данные о заключенных концессионных соглашениях, соглашениях о ГЧП на региональном уровне. Это будет обязательство концедента. Соответственно, предоставят нам возможность в режиме онлайн отслеживать, где мы находимся с точки зрения всего набора проектов по стране.

Есть еще один трек, достаточно важный, – это софинансирование региональных проектов государственно-частного партнерства из федерального бюджета. Механизмы для этого существуют – это софинансирование в рамках государственных программ и в рамках ФЦП, однако есть определенные ограничения по тому, как это действует. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сформулировать четко предложения по тому, как такая схема могла бы действовать более оптимально.

Автор - директор департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития РФ