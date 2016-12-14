Больше свобод концессионеру

Мы, управляющая компания «Лидер», участвовали в запуске, наверное, уже больше двух десятков концессионных соглашений, набиваем в этой истории руку. Первые проекты, в которых мы тоже успели поучаствовать, действительно, были сформированы на прекрасной методической базе, качественно подготовленной благодаря нашим коллегам.

Первый проект (у нас концессионное соглашение как раз называется № 1) – это концессия на строительство платного обхода города Одинцово, там 18-километровая автомобильная дорога, которая уже три года успешно функционирует. Это проект, которым и мы, и наши коллеги могут гордиться: мы его завершили в рамках установленного и согласованного первоначального бюджета, несмотря на то что это был первый опыт и первый проект. Это дорога, которая за первые два года показала практически 100%-ное выполнение плана по трафику, это дорога, которая за четыре года эксплуатации имеет такое же состояние, как было изначально при запуске автомобильной дороги, никаких работ по ремонту и восстановлению не требуется, и пока мы не видим, что в скором времени это потребуется.

Сергей Кербер Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В настоящее время осуществляет руководство инвестиционной деятельностью компании «Лидер» в области венчурного инвестирования, прямых инвестиций и финансирования инфраструктурных проектов, в первую очередь на условиях ГЧП.

Мы очень правильно учли специфику и нюансы российского законодательства, российских реалий, но потихоньку, по мере дальнейшей реализации проекта в отдельных аспектах начали перебарщивать с добавлением российских специфик и привычек, и по целому ряду случаев, мне кажется, перешли ту границу разумного в оптимизации концессионных соглашений. И это приводит к тому, что целому ряду проектов все сложнее и сложнее достигать успешного завершения в силу того, что очень много отошло от тех первоначальных проектов, которые были сформированы. То концессионное соглашение, которое было в качестве № 1, мы как инвесторы готовы заключить – думаю, коллеги-банкиры подержат – для многих других проектов. «Возврат к корням» был бы, на мой взгляд, во многих проектах очень целесообразен и эффективен.

С чем это связано? Это связано во многом с тем, что в силу специфики российской деятельности для концедента очень сложно менять концессионные соглашения, сложно взаимодействовать с концессионером на стадии реализации проекта в силу его административной ограниченности в России, в силу контролирующих органов, российского законодательства и отдельной специфики. Это создает сложности для сторон, переговорный процесс затягивается. Наш опыт в России подсказывает, что в проектах, где концессионеру отдан больший объем возможностей и свобод, он несет, возможно, больший объем рисков при реализации, но при этом он самостоятелен в обеспечении эффективности работы проекта. Если мы посмотрим на количество заключенных концессионных соглашений, мы увидим, что больше всего концессионных соглашений сегодня заключается в сфере ЖКХ, и связано это с тем, что они ориентированы на самостоятельную деятельность концессионера, на его прямое взаимодействие с потребителями, прямое получение доходов. Тем самым минимизируя его финансовое взаимодействие с концедентом, тем самым все больше формируя рыночную работу частного партнера и оставляя концеденту больше функцию страхующей стороны и, возможно, регулятора. Вот, мне кажется, чего сегодня порой не хватает в новых концессионных проектах.

Автор - руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ УК «Лидер»