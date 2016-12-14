Три фактора успеха ГЧП

ЧП, бесспорно, стало совершенно качественно новым форматом экономических отношений между государством и частным сектором, очень сильно отличающимся от госзаказа. Конечно же, такие прорывы совершаются при наличии определенных степеней свободы. Потому что если их не давать, то, наверное, и инвестор не заинтересовался бы и не пришел. И умение со стороны государственного публичного партнера, собственно говоря, здесь главный момент – это гибкость. Логика «отстаивания государственных интересов» зачастую заканчивается тем, что никаких проектов нет. Каждый эту логику по-разному понимает! И мне часто приходится с коллегами спорить, что с вашим отстаиванием государственных интересов можно страну без инвестиций оставить. Здесь нужен разумный баланс именно для государственных чиновников.

Поэтому наличие этой гибкости, конечно, очень необходимая вещь, с другой стороны, как у нас очень часто бывает, после глотков свободы потом возникает желание все зарегулировать, расписать, ввести методические инструкции. Я имею в виду инструкции должностные: как действовать в ситуации А, Б. Невозможно! ГЧП – это слишком обширный формат, здесь невозможно предусмотреть все ситуации и объяснить исполнителям, как действовать в той или иной ситуации.

Александр Носов В 1993 г. окончил философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 2004–2005 гг. – заместитель генерального директора ФГУП «Русэкотранс». С 2005 г. – первый заместитель гендиректора ФГУ «Дороги России». В марте 2010 г. назначен на должность члена правления ГК «Российские автомобильные дороги».

Я прекрасно знаю, что Сергей [Кербер] является сторонником концессионной модели, где даются максимальные полномочия концессионеру, это связано с тем, что он рисков принимает несколько больше. Но модели разные бывают, и по нашей практике разные модели, разные ситуации, разная готовность рынка, и в каких-то проектах, где риск частной стороной принимается меньше, – там и требований больше. Здесь все в этом плане, мне кажется, должно быть пропорционально и симметрично. Но при этом, конечно, я согласен, что перекосы есть и стремление все побольше зарегулировать, ввести какие-то нормативные требования, – у нас есть такой момент.

Мы в проектах ГЧП в свое время проводили опрос. И участники опроса выделяли три основные составляющие, которые важны для успешности проектов ГЧП. Это наличие политической и административной поддержки, это наличие хороших, качественных проектов, рыночно продаваемых. И третье – это наличие сильной команды, причем как на стороне публичного партнера, так и на стороне частного партнера. Наверное, если первые условия не выполняются, в России – надо быть реалистами – о других проблемах даже нет смысла говорить. И первые федеральные проекты имели очень большую поддержку, если бы ее не было, наверное, не были бы реализованы. В регионах сегодня точно такая же ситуация: все зависит от поддержки и позиции губернатора. Мы понимаем, какие сейчас проблемы с проектами, с командами, и очень остро стоит кадровый вопрос – нам катастрофически не хватает опытных специалистов, особенно на региональном уровне. Может быть, имеет смысл говорить о необходимости формирования рынка проектных команд. Это достаточно старая идея, потому что у нас в стране не так много успешных проектных команд, и, может быть, имеет смысл найти механизм транслирования их опыта и привлечения к работе и помощи концеденту по региональному проекту.

И наконец, [стоимость подготовки] проекта – здесь тоже большая проблема (обсуждалось, почему банки плохо или другие участники плохо идут в мелкие проекты ГЧП): проекты ГЧП стоят дорого. Сделать маленький проект – это слишком большие удельные затраты на его подготовку. И поэтому даже на Западе ГЧП редко реализуется в сегментах малого и среднего бизнеса. Прежде всего, из-за больших издержек на этапе запуска и подготовки. Для регионов это проблема фондирования. Наверное, мне кажется, что она должна как-то системно обсуждаться – и мы должны нащупать комплексное решение, потому что, конечно же, сегодня в бюджетах у большинства регионов нет тех ресурсов, которые необходимы на запуск и управление этими проектами. Поэтому либо это должна быть какая-то система фондирования, либо система государственных субсидий.

Автор - заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор»