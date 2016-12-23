Деньги решают все?

В России сформировалось убеждение, что главное для экономического роста – направить нужное количество денег в нужное место. В программах и предложениях бизнеса, экспертов и правительства говорится только о налогах, госрасходах, субсидиях и т. д. Нет спору, деньги важны, но они не решают всех проблем. Скажем, в СССР каждый утвержденный правительством инвестиционный проект был обеспечен кредитными ресурсами и общая норма накопления была очень высокой (почти 30% ВВП). Несмотря на это, отдача от инвестиций с каждым годом становилась все ниже, а темпы роста затухали (так, для российской экономики они в среднем составляли 4,6% в 70-е гг. и лишь 1,2% в последнее пятилетие в составе СССР). Объяснение простое – деньги работают только там, где создана правильная экономическая среда: действуют рыночные механизмы, ресурсы государства распределяются прозрачно и «невзирая на лица» и т. д. Мировой опыт однозначно свидетельствует: увеличение расходов при низком «качестве государства» практически ничего не дает для роста. Если обратиться к российским реалиям, то мы увидим, что жалобы на недостаток денег сопровождаются хроническим оттоком капитала (начиная с 2008 г. из страны в среднем уходит 4,5% ВВП!). Иными словами, деньги, как люди, не хотят работать там, где им плохо. Если же жестко привязать их к определенным проектам (как сейчас предлагают некоторые экономисты и как было когда-то в СССР), то они работают крайне неэффективно – как всегда бывает, когда что-то делается из-под палки. Так что налоговые льготы или дешевые деньги – всегда благо для тех, кто их получает, но редко – для страны.

Евсей Гурвич Окончил факультет управления и прикладной математики и аспирантуру МФТИ. Основные сферы деятельности – макроэкономическое прогнозирование, бюджетная политика, анализ налоговой системы, долговая политика, моделирование финансовой системы, политика обменного курса. Автор более 100 научных публикаций. Работал в НИИ по ценообразованию, Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. С 1994 г. – в Экономической экспертной группе.

В современном глобальном мире деньги – одна из наиболее активных субстанций: они, как живые, быстро перемещаются, отыскивая наиболее привлекательные точки приложения. С долей иронии можно сказать, что сегодня относиться к деньгам нужно не как в советское время, когда они были пассивным объектом, а соответственно их новой роли – как к важным субъектам экономического процесса. Без денег не будет экономического развития, но, для того чтобы они успешно работали на нашу экономику, деньги необходимо не распределять, а привлекать. Мы должны создавать идеальные условия для них, обеспечивать все, что они любят, и избегать всего, что их пугает.

Прежде всего, нужно, чтобы деньгам было не страшно находиться у нас. Две главные опасности для них – попасть в чужие руки и потерять свою стоимость. Первое условие требует надежно защитить собственность, гарантировать права инвесторов – в этих вопросах мы, к сожалению, глубокие аутсайдеры во всех международных рейтингах. Второе условие подразумевает проведение сильной макроэкономической политики: поддержание низкой и предсказуемой инфляции, текущей и долгосрочной бюджетной устойчивости (в том числе при перепадах цен на нефть). Здесь дела обстоят лучше, но правительство еще только учится сводить концы с концами в условиях подешевевшей нефти.

Следующее требование – максимальная свобода и равенство для денег. Необходимо добиться устранения всех искусственных барьеров для инвестиций: внешних (прежде всего связанных с санкциями) и внутренних, в том числе для иностранного капитала. Далее, нужно чтобы все деньги имели равные права участвовать в госзакупках, реализации государственных инвестиционных проектов и т. д., не подвергаясь никакой дискриминации.

Третий пункт – деньгам нужно дать возможность нормально зарабатывать. В последние годы доля прибыли в структуре ВВП (которая определяет доход на капитал) последовательно снижалась, поскольку зарплата росла быстрее производительности труда. Это во многом определялось тем, что труд становился все более дефицитным ресурсом. Сейчас эта проблема обостряется – уровень безработицы находится на историческом минимуме, при этом в силу демографических трендов начался длительный период сокращения численности рабочей силы. Необходимо принять энергичные меры, чтобы компенсировать эту тенденцию, иначе деньгам будет невыгодно работать в российской экономике.

Наконец, четвертое требование – необходимо позволить деньгам работать на будущее, а не на сохранение прошлого. Сейчас существенная часть финансовых, материальных и трудовых ресурсов используется для поддержания устаревших, неэффективных предприятий. Это делается из лучших побуждений – чтобы не создавать социального напряжения, которое может возникнуть в случае банкротства. Но тем самым мы решаем сиюминутные задачи за счет будущего, блокируя возможности развития перспективных производств.

Словом, деньги решают все, в том числе где им работать! Так что давайте сделаем страну максимально привлекательной для них.