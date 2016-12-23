Россия не отрезана от внешних рынков

Иракли Мтибелишвили Окончил международно-правовой факультет МГИМО, имеет степень магистра юриспруденции Виргинского университета. Обладает обширным опытом работы над M&A на российском рынке, принимал участие во многих трансграничных сделках. Например, консультирование «Северстали» – при продаже металлургических активов в Северной Америке и выделении Nordgold, «Норникеля» – в связи с возвратом капитала акционерам при защите от попыток недружественного поглощения, «Газпрома» – при покупке 72% акций «Сибнефти». Участвовал почти во всех IPO и SPO, организованных Citi для российских эмитентов, включая SPO Московской биржи, IPO «Фосагро», ВТБ, «Северстали», «Фармстандарта».

Деньги – это очень важный, но всего лишь ресурс. Чтобы экономика начала расти, этот ресурс должен работать.

Есть несколько моделей экономического роста. До 2014 г. драйвером роста было потребление. Сейчас потребитель мертв (фигурально выражаясь), и новым драйвером должны быть инвестиции. Но бизнес не рискует инвестировать. Ему для этого не хватает доверия. Российское общество вообще является обществом с низким уровнем доверия – к институтам, политике, социальным процессам. И, к сожалению, очень немногое делается для того, чтобы доверие начало расти.

Важный источник денег – банки. Но регулирование меняется, и от банков ждут, что они станут провайдерами краткосрочной и среднесрочной ликвидности. А долгосрочную будут предоставлять рынки капитала.

Как вернуть доверие Олег Вьюгин, председатель совета директоров «МДМ банка»: Необходимо менять парадигму контроля. Сейчас цель – поймать нарушителя. А нужно помочь ему избежать нарушения. Избежать пожара, а не поймать на пожаре. Тогда и проверяющих столько не понадобится. Их число можно вдвое сократить – и отправить этих людей на производство. Очень хороший был бы вклад в экономический рост.

Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам группы «Т плюс»: В нашей компании в настоящий момент разнообразные органы проводят около 50 проверок в 16 регионах. При том что компания входит в осенне-зимний период – максимального напряжения для теплоэлектроэнергетики. 50 проверок!

Поэтому я полностью согласен: ключевой вопрос – это доверие. А сейчас настрой у бизнеса такой: в 2017 г. экономика продолжит крепнуть, но у бизнеса останутся шансы выжить.

Но внутреннего рынка капитала недостаточно. Совсем недавно Россия в среднем за год потребляла $80–100 млрд внешнего капитала в разных формах – банковского кредитования, синдицированного, выпуска еврооблигаций, акций, гибридных инструментов и т. д. Этот капитал был частью той ресурсной базы, которая подпитывала рост экономики.

Существует очень распространенный миф о том, что сейчас Россия отрезана от внешних рынков. Он сформировался после шока 2014–2015 гг. Но реальность 2016 г. этот миф опровергла. Выпусков все больше.

Я в этом году поехал с клиентом на серию презентаций в Америку. И не нашел отличий между тем, что я слышал от инвесторов этим летом и 10 лет назад. Институциональные инвесторы голубых кровей в Нью-Йорке и Бостоне задавали те же вопросы, что и обычно: стратегия компании, инвестиции, кредитное качество, риски, менеджмент. Из 10 встреч, на которых я был, только на одной – и уже когда основная ее часть была завершена – робко был задан вопрос о санкциях, как они могут повлиять на эмитента.

Рынок открыт для качественных российских эмитентов, не затронутых санкциями.