Центробанки не спасли

Два значимых тренда обозначились в 2016 г. Во-первых, глобализация в развитых странах обратилась вспять. Когда-то именно они запустили этот процесс, но двигались так быстро, что забыли о структурных изменениях. Во-вторых, в последние годы все надеялись на действия центробанков, забыв, что их возможности ограничены. Они могут запустить цикл роста или по крайней мере предотвратить спад, но не решить структурные проблемы. Это уже работа правительств. Но правительства спали – никто не хотел проводить реформы. В результате потоки ликвидности от центробанков распределялись в сторону не реальной экономики, а финансовых рынков. Образовался огромный разрыв между динамикой доходов в экономике и стоимостью финансовых активов. Центробанкам удалось предотвратить обвал мировой экономики, но не ускорить ее рост.

Теперь риски рыночного кризиса растут, а пространства для монетарного маневра уже нет. Замедление мировой экономики оказалось структурным, и стимулировать ее развитие только действиями центробанков не получится. 2016 год стал годом осознания, что выходить из стагнации придется своими силами.

Егор Сусин Окончил Севастопольский национальный технический университет.

С 2004 г. работал аналитиком, а с 2006 г. – руководителем аналитического отдела в ГК «Альпари».

С 2012 г. – главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

В последние 10 лет реальные доходы двух третей населения развитых стран не росли или даже сокращались. Политические запросы общества игнорировались, и доверие к экономической политике снизилось. После 2009 г. произошел эмоциональный всплеск, постепенно трансформировавшийся в политический процесс, и теперь мы видим его проявления.

Показатели мировой торговли и производства значительно ухудшились. Трансграничные обязательства уже не так сильно сокращаются, но пока еще не вышли в зону роста в годовом сравнении. Мировая финансовая система сжимается: трансграничные потоки сокращаются, растет протекционизм. Происходит мощнейший отток капитала из отдельных регионов, в первую очередь еврозоны и Японии. Но он не генерирует роста, а лишь компенсирует сокращение резервов развивающихся стран, прежде всего Китая. Происходит ребалансировка – одни финансовые потоки замещают другие, но не создают чего-то нового.

Возможности правительств стимулировать экономический рост ограничены. После кризиса 2008 г. они оказались перегружены долгами: в Японии госдолг вырос примерно со 180% в 2008 г. до около 250% ВВП в 2015 г., в Греции – с почти 100% до 175% ВВП. Такой высокий уровень долга снижает возможности не только для роста, но и для противодействия новому кризису.

Нормализовать ситуацию могут ускорение инфляции, рост реальных доходов, коррекция цен или сочетание всех этих факторов. В дальнейшем, скорее всего, мировая экономика будет двигаться от периода стагнации и страхов дефляции к стагфляции. Уже начинает формироваться инфляционный риск, но не позитивный и связанный с ростом спроса, а связанный с ростом издержек, в том числе из-за протекционизма.

Но некоторое торможение, остановка, сумбур, наблюдающиеся в развитых странах, – это шанс для развивающихся стран сократить свое отставание, ускориться. Они пытаются сделать это в том числе за счет усиления регионального развития, что особенно видно на примере Китая и Азии. Через 3–5 лет такого развития процессы глобализации могут снова активизироваться.