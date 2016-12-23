Банки стремятся заработать без риска

Рассмотрим, из каких компонентов складывается доходность подразделений коммерческих банков по работе с корпоративными клиентами. Речь пойдет о крупном и среднем бизнесе.

Gross income (валовой доход) корпоративного бизнеса крупного универсального коммерческого банка складывается из трех больших блоков: доходы по риск-продуктам, процентный доход по пассивам (клиентские остатки и срочные депозиты) и безрисковый комиссионный доход. Их доли по группе крупнейших банков (топ-15–20) могут быть сравнимы в силу схожести продуктов и подходов. Хотя имеются и различия.

Оксана Панченко Имеет два высших образования – лингвистическое и экономическое. МВА Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис». С 2008 г. является членом правления Райффайзенбанка, возглавляет дирекцию по обслуживанию и финансированию корпоративных клиентов. Профессиональный опыт работы в банковской сфере – 17 лет.

Самую большую долю в корпоративном доходе любого коммерческого и даже коммерческо-инвестиционного банка в сегодняшних условиях занимают доходы по риску (процентный и комиссионный доход, связанный с выдачей кредитов и документарных продуктов). Судя по имеющейся аналитике, их доля превышает 50%, что вполне соизмеримо с показателями зарубежных банков. И это неудивительно, поскольку сегодня корпоративный банкинг как универсальных, так и специализированных коммерческих банков – это прежде всего андеррайтинг или, иными словами, готовность банка брать риск на свой баланс, после чего перепродавать отдельные компоненты этого риска на рынке.

Доход по риску, таким образом, остается важнейшей составляющей заработка корпоративного банкинга, от которой банкиры вряд ли смогут отказаться в ближайшем обозримом будущем. Без этой составляющей сложно претендовать на лидерские позиции в отрасли. Также очевидно, что полностью отойти от риск-составляющей и стать исключительно транзакционным банком для корпоративных клиентов не удалось пока ни одному банку вне зависимости от его размера.

Реплика Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка: В корпоративном секторе российского банкинга сейчас не так много интересных сегментов. ROE (рентабельность на вложенные инвестиции) с учетом стоимости риска колеблется в районе 6–8%. Поэтому точки роста сегодня связаны не с корпоративным кредитованием, а с транзакционным бизнесом и с технологическими решениями. Это основная зона конкуренции.

Михаил Яценко, руководитель корпоративного блока, член правления «МТС банка»: Банки уже поняли, что рано или поздно приходится платить за растущий аппетит к ссудам с повышенными рисками, поэтому за хороших заемщиков сегодня наблюдается большая конкуренция. Пусть на грани себестоимости, но мы хотим кредитовать лучших, а не клиентов, которые готовы брать деньги по любой цене. Иллюзия прекрасного дохода от таких клиентов исчезает очень быстро, как только возникает просрочка по кредиту.

Доход от пассивных операций (остатки и депозиты клиентов) не менее важен, его доля колеблется от 20 до 40% валового дохода. Он волатилен в силу волатильности ставок и имеет тенденцию снижаться в периоды, когда снижаются ставки денежного рынка.

Остается комиссионный безрисковый доход (от 15 до 40%). Общий тренд как раз – увеличение доли безрисковых доходов корпоративного банкинга. Фокус – на безрисковых продуктах. Это происходит еще и потому, что перспективы роста этих доходов значительно меньше ограничены низкими ставками денежного рынка и/или их высокой волатильностью.

Безрисковые комиссии – это весь транзакционный бизнес – расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное банковское обслуживание, управление ликвидностью и денежными потоками, эквайринг, инкассация, конверсии. Банки активно продают эти продукты. Это именно та важная составляющая доходов, которая позволяет максимизировать доход на капитал и на активы. При всей капиталоемкости инвестиций в новые решения и продукты они довольно быстро окупают себя. Банки, не предлагающие вариативность комфортных расчетных продуктов, рискуют растерять конкурентные преимущества и вынуждены снижать свои ожидания по доходности. К развитию таких продуктов также подводит конкурентная рыночная среда и диджитализация банковской отрасли.