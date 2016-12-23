Конкуренты банков и страховых компаний

инансово-технологические компании отнюдь не новое явление: финансовый сектор уже давно находится на острие цифровых технологий, а технологические компании – к примеру, традиционные поставщики банковского и страхового ПО – уже давно в том или ином виде занимаются «финансовыми технологиями». Тем не менее взрывной рост объемов данных и числа электронных устройств (ожидается, что к 2020 г. IP-адреса будут у 50 млрд устройств) привел к возникновению нового типа финтехкомпаний.

Сегодня в мире около 1500 таких компаний в 54 странах. В первую очередь они сконцентрированы в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Тель-Авиве. Огромные средства в них вкладываются в Азии, а глобальные инвестиции составили около $26 млрд. Они работают вне традиционной бизнес-модели финансовых структур и создают для них реальную угрозу.

Можно выделить три основные линии «атаки» со стороны финтехкомпаний.

Каналы взаимодействия с клиентом. Всё больше клиентов предпочитают проводить все или, по крайней мере, значительную часть финансовых операций через интернет или мобильные каналы. Многие банки и страховые компании предлагают клиентам электронные каналы обслуживания, что привело к появлению полностью цифровых банков, которым не нужно тратиться на сеть отделений, например ING-direct, «Тинькофф» в России. Также есть ряд небанковских организаций, которые нацеливаются на финансовые рынки, в том числе телекоммуникационных и e-commerce-компаний.

Многие клиенты пользуются финансовыми продуктами и услугами сразу нескольких компаний и будут искать наиболее эффективный способ осуществлять операции – сравнивать предложения от разных компаний, просматривать историю своих действий и контролировать свои финансы. Именно это и предлагают представители финтехсообщества – так называемые агрегаторы и интеграторы, принимая на себя по крайней мере часть традиционного взаимодействия клиентов с банками и страховыми компаниями. Эта модель может развиваться в различных направлениях – всевозможные программы лояльности и клубы постоянных клиентов, создание «одного окна» для покупки финансовых продуктов и услуг, сравнения предложений и т. д. Это означает, что контроль банков над клиентами будет слабеть.

Финансовые продукты. Подавляющее большинство финтехкомпаний нацелено на решение более узкого круга задач – обычно они пытаются предложить клиентам какой-либо традиционный финансовый продукт, но только удобнее, быстрее, дешевле конкурентов, с более точным таргетированием благодаря использованию «больших данных» и продвинутой аналитики. Часто пересматривается сама концепция финансового продукта, чтобы он в большей степени соответствовал реальным потребностям клиента и его процессу принятия решений. Появляются финтехкомпании, предлагающие практически любые банковские и страховые продукты. Некоторые позиционируют себя как цифровое и сервисное дополнение к традиционным продуктам, другие напрямую конкурируют с предложениями традиционных игроков рынка.

Филип Гаджен Окончил Кембриджский и Лондонский университеты со степенью магистра (1-й класс), программу Executive MBA Kellogg Graduate School of Management, США. Работает в консалтинге 23 года, из них 16 лет – в России, преимущественно с клиентами в финансовом, нефтегазовом, телекоммуникационном и государственном секторах. Возглавлял комплексные проекты по разработке корпоративной стратегии финансовых институтов, бизнес-стратегий коммерческих банков в розничных и корпоративных сегментах, оптимизации сквозных бизнес-процессов, сокращению затрат и анализу рисков в масштабе всей организации.

Это приводит к постепенному переходу от модели получения доходов только от собственных продуктов банка к модели построения цифровых платформ и целых экосистем, в том числе агрегирующих финтехпродукты конкурентов.

Инфраструктура. К ней можно отнести очень многие финтехрешения, начиная с денежных переводов и платежей и заканчивая процессами подачи финансовой отчетности, ведения бухгалтерии и комплаенсом. С одной стороны, такие решения могут в меньшей степени рассматриваться как угроза, а в большей – как «дружественная помощь», направленная на повышение эффективности. Тем не менее нельзя недооценивать, насколько эти новые инфраструктурные решения могут перекроить всю существующую парадигму финансового рынка и привести к пересмотру роли традиционных банков и страховых компаний в ней. К примеру, у технологии блокчейн (либо у ее производных) есть вполне реальный шанс изменить многое на рынке трейдинга, клиринга, а также в принципах ведения учета. Многие типовые, но крайне трудоемкие для банка задачи, такие как, например, соблюдение требований к идентификации клиентов (KYC), могут реализовываться на единых отраслевых платформах или с помощью типовых инструментов. Разработка таких инструментов будет вестись именно финтехкомпаниями, хотя в этой работе с готовностью примут участие и банки.

На более развитых европейских, североамериканских и азиатских рынках финтехкомпании уже рассматриваются как устоявшиеся игроки. Регуляторы проявляют к ним все более пристальное внимание. К примеру, так называемая вторая директива о платежных услугах в ЕС (PSD2) распространяется на компании-агрегаторы и платежных посредников, а также обязывает банки с разрешения клиента предоставлять сторонним компаниям доступ к данным о его счете. Это полностью соответствует требованиям к защите конфиденциальных данных клиентов и позволяет повысить их доверие к наиболее передовым финтехкомпаниям.

Как реагируют на изменения традиционные банки и страховые компании:

совершенствуют цифровые каналы взаимодействия с клиентами;

некоторые компании запускают инкубаторы и различные акселераторы для собственных финтехразработок, а также создают венчурные фонды для приобретения финтехигроков;

некоторые экспериментируют с собственными системами сравнения предложений, моделями «финансового супермаркета / агрегатора», где на одной площадке сосуществуют как их собственные продукты, так и продукты других игроков;

многие банки и страховые компании переходят к более модульной структуре, которая позволяет продуктовым подразделениям, каналам продаж и бэк-офису более гибко и независимо реагировать на развитие цифровых технологий.

Многое из описанного может показаться лишь отдаленной перспективой для России. Но мы видим, что банку «Тинькофф» и некоторым другим компаниям удалось построить крайне успешный бизнес с нуля без физической инфраструктуры отделений, опираясь в основном на работу с клиентами через цифровые каналы. Существуют тренды, в том числе в законодательстве и регулировании (например, обмен открытыми клиентскими данными), которые способны двигать российский рынок по описанным выше сценариям. И банкам, и страховым компаниям, планирующим выжить в этих условиях, имеет смысл начать думать об этом уже сейчас.