Банки гарантируют безопасность

Можно по-разному относиться к взаимодействию банков и финтехстартапов и к самой идее существования компаний, которые заняты созданием прорывных технологий для финансовой отрасли.

С одной стороны, ни у кого не вызывает сомнения, что кредит доверия к финтехотрасли поистине огромен. По оценкам аналитиков Citi, только с 2010 по 2015 г. инвестиции в эту отрасль выросли в геометрической прогрессии – с $1,8 млрд до $19 млрд.

С другой стороны, представляется маловероятным, что в среднесрочной перспективе финтехи смогут составить серьезную конкуренцию финансовым институтам. Ведь для чего клиенты обращаются в банк? Помимо решения задач, связанных с повседневными платежами и оплатой услуг, это, как правило, либо сбережение и приумножение средств, либо их заимствование. Только банки с их ресурсами, накопленными опытом и знаниями в области законодательства, с учетом всех требований регулятора готовы предоставлять более сложные продукты, такие как кредиты, депозиты, ипотека, инвестиционные продукты.

Елена Скурятина Окончила Высшую школу экономики.

На протяжении девяти лет работала в российских и международных рекламных агентствах, таких как Russia Direct, OgilvyOne, Wunderman. В Citi работает с 2008 г. С 2010 г. руководила отделом маркетинга розничного бизнеса, а в 2012 г. также исполняла обязанности руководителя департамента маркетинга и отдела по улучшению качества обслуживания клиентов. С 2013 г. возглавляет департамент электронного бизнеса Citi в России.

Доверие – очень важный фактор, когда речь идет о сохранности средств и управлении капиталом. Именно банки благодаря своей многолетней истории понимают, как выстраивать долгосрочные отношения, основанные на доверии.

Безопасность является еще одним ключевым аспектом, о котором не стоит забывать, когда мы говорим о банках и финтехе. Насколько безопасна среда, в которой предлагается осуществлять финансовые транзакции? Кто берет на себя ответственность за возмещение ущерба в случае, например, если клиент – при использовании приложения – становится жертвой мошенников? Способны ли финтехстартапы внимательно продумывать систему безопасности для своих приложений? В то же время для любого банка вопрос обеспечения безопасности клиентских счетов сегодня является первоочередным при расстановке приоритетов в стратегии операционно-технологического развития.

Поэтому, размышляя о возможной синергии между банками и финтехстартапами, отмечу следующее. Банкам безусловно интересны инновационные продукты (в частности, интерфейсы, мессенджеры, чат-боты, различные платежные решения и многое другое), которые позволяют быстро и удобно для клиента предоставлять необходимые услуги. И не обязательно соревноваться в скорости создания самих технологий, можно просто привлекать финтехстартапы и органично интегрировать их разработки в контекст основного, банковского бизнеса.

Мы видим большой потенциал в партнерстве с финтехкомпаниями. На международном уровне был учрежден специальный фонд Citi Ventures, который активно привлекает финтехстартапы, в том числе через открытие инновационных центров и запуск бизнес-инкубаторов в Сингапуре, Израиле, США, Ирландии. В России также рассматриваем возможности сотрудничества с финтехкомпаниями. Степень трансформации отрасли может быть разной, но очевидно одно: все банки адаптируются к изменениям цифровой эпохи, следуя в этом за своими клиентами.