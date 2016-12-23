Две тысячи шестнадцатый год мы вспоминаем с большой теплотой. Начался он достаточно скучно, вяло, инертно, пока в марте ФРС не заявила, что, вероятно, ей придется оставить ключевую ставку на прежних уровнях, а не повышать. Это было большим праздником для всех держателей активов. В том же месяце ЕЦБ заявил, что даже расширит программу денежного стимулирования. Закрутились винты вертолетов, заправленных деньгами, на рынке начался праздник, бум.

Что происходило на российском рынке облигаций? Инвесторы наконец увидели, что он дает высокие доходности, и стали покупать бумаги. Эмитенты снова вышли на рынок, начали привлекать финансирование и рефинансировать старые долги. Россия вышла на рынок евробондов, показав, что никакие санкции не помешают ей привлекать финансирование за рубежом.

Алексей Коночкин Окончил Государственную финансовую академию при правительстве.

С 1998 г. работал в ВЭБе, где возглавлял команду отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами России.

До прихода в «ВТБ капитал» занимал пост управляющего директора и руководителя отдела локальных рынков долгового капитала банка ВТБ. Основным направлением деятельности была организация привлечения долгового финансирования для клиентов из России и стран СНГ.

С 2009 г. работает в «ВТБ капитале». Отвечает за организацию деятельности компании на российском рынке долгового капитала.

Во всем мире ставки устремились к нулю, местами протестировав отрицательные значения. И на этом фоне крепкий рубль оказался очень привлекательной валютой. На локальный рынок хлынул поток иностранных денег, ОФЗ стали пользоваться огромным спросом, следом потянулись корпоративные облигации.

Первый звонок прозвенел в июне, ледяным зуммером разнеслось по миру – Brexit! Ужаса хватило на два дня, но потом все успокоились, и снова будущее стало казаться безоблачным и прекрасным. Следующий звоночек послышался уже в России в сентябре, когда Центральный банк предупредил, что впредь не будет быстро снижать процентную ставку и что это может произойти не ранее 2017 г. Тогда же Минфин заявил, что в 2017 г. увеличивает сумму привлечения на внутреннем рынке примерно в 3,5 раза. А Центральный банк сказал, что будет выпускать «кобры» – краткосрочные облигации Банка России. После этого на локальном рынке началась легкая распродажа, и ставки немножко подросли, примерно на 40 базисных пунктов, что не так уж и много. Жизнь продолжалась. И тут грянул уже даже не гром, а взрыв шрапнели над парадом инвесторов, и экраны мониторов по всему миру окрасились в красный цвет: стали известны итоги выборов в США. Страх и ужас опустились на инвестиционные поля, доходности казначейских облигаций США поднялись более чем на 50 базисных пунктов до казалось бы запредельных уровней. Аналитики писали, что это фантастическое падение, и вспоминали, что последний раз такое резкое движение ставок было аж 15 лет назад. Но наш локальный рынок отреагировал на новости более спокойно, добавив к сентябрьскому росту ставок скромные 25 базисных пунктов.

Какие тенденции, наметившиеся в 2016 г., получат развитие в 2017 г.? Абсолютно точно сохранится высокая волатильность. На радарах перестройка американской экономики, возглавляемая энергичным Дональдом Трампом, выборы в ведущих европейских державах. Россию же ждет замедление инфляции и, как следствие, снижение процентных ставок. Но достижение этой цели, впрочем, обусловлено предельной аккуратностью Минфина на первичном рынке заимствований.

Подготовлено редакцией «Ведомости ФОРУМ» по материалам выступления на VIII деловом форуме «Финансовый форум России», прошедшем в Москве 24–25 ноября