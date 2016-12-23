В ожидании штиля

Крупным инфраструктурным компаниям сложно принимать инвестиционные и финансовые решения в условиях неопределенности, царящей на рынке последние два года. Банковские и валютные шоки сильно подрывают доверие к банковской системе и долгосрочному кредитованию. Только стабильность условий ведения бизнеса может вернуть таких инвесторов на рынок капитала.

Хотел бы развеять иллюзию о том, что бизнес хочет длинных кредитов по низким ставкам. На самом деле корпоративный сектор ждет в первую очередь стабильной ставки, и, пока высока вероятность ее снижения, длинные кредиты остаются непривлекательны. В ситуации выжидания бизнес предпочитает брать короткие деньги по текущей ставке с возможностью достаточно быстрого и оперативного рефинансирования при снижении ключевой ставки ЦБ или появлении иных факторов фондирования банков.

Предсказать со стопроцентной вероятностью, какова будет структура спроса на инструменты рынков капитала со стороны корпоративного сектора в 2017 г., довольно сложно, однако можно с уверенностью сказать, что кредиты и облигации будут самыми востребованными. Компании энергетического сектора, как правило, предпочитают заимствования в национальной валюте по фиксированным ставкам, что позволяет хеджироваться от валютного и процентного риска при выполнении масштабных инвестиционных программ.

Кирилл Лыков Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

С 1994 по 2000 г. работал в банковских и финансовых организациях.

С 2000 г. работал в «Силовых машинах».

В 2007 г. назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности «Полюс золота».

В 2008 г. стал исполнительным директором «Интерроса».

С 2009 г. до перехода в КЭС – член правления, директор по экономике и финансам ТГК-1.

С сентября 2012 г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т плюс».

Сложившаяся в последнее время экономическая ситуация такова, что банковская система насыщена ликвидностью, но крупнейшие корпорации стремятся избежать дополнительного риска в виде кредитного рычага. Происходит непрерывное снижение долговой нагрузки, кроме того, мало кто из компаний готов запускать крупные инвестпрограммы – в результате банковской системе, по сути, некому давать деньги. Выражаясь простым языком, хорошие заемщики денег не берут, а плохие хотели бы, но им из-за высоких рисков отказывают.

При этом избыточная ликвидность банковской системы толкает банки к игре в «ралли на понижение», вступая в борьбу за удержание доли рынка и кредитного портфеля даже путем снижения своей маржинальности. Мы наблюдаем такое снижение ставок по предлагаемым кредитным ресурсам еженедельно, так как многие кредитные организации обратили внимание на энергетический сектор, традиционно считающийся самым надежным, в отсутствие других платежеспособных заемщиков. Это позволяет «Т плюс» в данный момент привлекать деньги по цене ниже ключевой ставки Центрального банка.

Кредиты при такой рыночной конъюнктуре в отличие от публичных долговых инструментов становятся для корпоративных заемщиков более выгодным источником финансирования проектов. Кроме того, они позволяют по более низкой процентной ставке рефинансировать обязательства, возникшие в предыдущие несколько лет.

В то же время мы понимаем, что при установлении определенной стабильности на рынке капитала ставка по облигациям должна опуститься ниже ставок кредитования. В продвижении облигационных инструментов в среднесрочной перспективе заинтересован и Центральный банк: он одобрил стратегию развития финансовых рынков в 2016–2018 гг., в которой приоритетным направлением является развитие рынка облигаций. Ряд мероприятий, предусмотренных этой стратегией, действительно подтолкнет корпоративный сегмент в сторону секьюритизации кредитного портфеля. На это в том числе направлены меры по сокращению издержек эмитентов при эмиссии ценных бумаг.

В 2017 г. в пользу облигационных займов может сыграть также рыночный фактор. По оценкам экспертов банков, ожидается высокий спрос на облигации, поскольку на период с 2017 по 2018 г. приходится погашение облигаций, выпущенных в период пикового спроса.

Дополнительный спрос на облигации, номинированные в рублях, обеспечит расширение инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций в связи с законодательными изменениями. Вырастет интерес к рынку облигаций и со стороны населения. С 1 января 2017 г. планируется освободить граждан от налога на купонный доход, что позволит перевести существенную часть средств из банковских вкладов на рынок облигаций, которые станут более привлекательными, чем депозиты, и будут давать более высокую доходность.

С учетом этих тенденций «Т плюс» ожидает в новом году благоприятного момента для размещения биржевых облигаций до 30 млрд руб. Программа выпуска облигаций утверждена советом директоров «Т плюс» в августе 2016 г. Размещение запланировано траншами по 5 млрд руб. С помощью облигационного займа компания рассчитывает заместить взятые ранее короткие банковские кредиты (сроком до трех лет) и, таким образом, улучшить структуру кредитного портфеля, увеличивая долю долгосрочных заимствований. Реализация планируемых мероприятий при формировании долгового портфеля компании будет осуществляться с учетом рисков и ограничений, связанных, в частности, с высокой скоростью изменений в экономике страны.