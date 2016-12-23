Откуда дует ветер перемен

Мы уже 10–15 лет говорим про волатильность и шоки. Но можно назвать происходящее и по-другому – ветер перемен. Откуда он может дуть в 2017 г.?

Движение от глобализации к протекционизму: рынки обсуждают возможный выход США из соглашений о свободной торговле, рост таможенных тарифов, замедление глобальной торговли и укрепление доллара. Я думаю, что это придаст дополнительный импульс для развития локальных рынков капитала.

Возможная реинкарнация инвестиционных банков в прежнем виде. После выборов в США возникли ожидания отмены закона Додда – Франка, ограничивающего свободу действий инвестиционных банков с 2010 г.

Возможное движение от монетарного стимулирования к фискальному. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает снижать налоги и наращивать инфраструктурные расходы, что повышает инфляционные ожидания.

Алексей Демкин Окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и магистратуру НИУ ВШЭ.

С 2002 г. работал в ИБ «Траст» на позициях от ведущего специалиста до руководителя департамента исследования долговых рынков.

С 2009 г. – начальник аналитического отдела ООО «Сбербанк капитал».

В апреле 2010 г. возглавил команду аналитиков по долговым рынкам Газпромбанка. В настоящее время является исполняющим обязанности начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры.

Китай продолжает совершенствовать свою финансовую инфраструктуру и заключил соглашение с британским регулятором, чтобы адаптировать систему регулирования под западные стандарты. Это упростит переток капиталов между развивающимися и развитыми рынками.

В 2017 г. мы ожидаем минимум двух снижений ключевой ставки российского Центробанка по 50 базисных пунктов. Поможет ли это экономике и финансовому рынку? Инвестиции в основной капитал падают второй год. Долг нефинансовых компаний сократился на 500 млрд руб., и начала меняться его структура (см. графики на стр. 27). Корпоративные заемщики наконец начали понимать преимущества рыночных инструментов перед стандартным банковским кредитованием: не нужны залоги, более широкая база кредиторов, а для банков это возможность репо и меньшее давление на капитал.

В 2016 г., когда была одобрена стратегия развития финансовых рынков, Центробанк обсуждал, что ставка по облигациям должна быть ниже, чем по кредитам, но выше, чем по депозитам. И эта формула начинает постепенно работать. Но реализация масштабных планов Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) – по 1–1,1 трлн руб. ежегодно в 2017–2019 гг. – может привести к вытеснению корпоративных заемщиков. Сейчас доля госсектора на локальном рынке облигаций – 35–40% всех выпусков. В сопоставимых странах – 60–70%.

Последние 10 лет рынок локальных облигаций (объем размещений) рос на 16% в среднем за год. Структура инвесторов за последний год поменялась не сильно – основными покупателями остаются банки. Объем выпусков облигаций в обращении (с корректировкой на нерыночные выпуски) превышает 11 трлн руб., а потенциально национальные инвесторы располагают втрое большей суммой. Если удастся вовлечь население в рынок, по крайней мере ОФЗ или высококачественных корпоративных бумаг, то это придаст дополнительный импульс рынку.