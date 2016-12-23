Переходное состояние

Пик IPO/SPO российских компаний пришелся на 2007 г. – на 43 размещениях было привлечено почти $48 млрд. Затем активность значительно затормозилась, и даже в относительно благополучные 2010–2013 гг. количество размещений и привлеченная сумма не дотягивали даже до уровня 2006 г. (23 размещения и около $18 млрд соответственно). В 2014–2016 гг. IPO/SPO были единичными случаями.

Геополитика несколько поубавила аппетиты иностранных и российских инвесторов, что не могло не сказаться на российском финансовом рынке в 2014 и 2015 гг. Однако к 2016 г. иностранные инвесторы явно «свыклись» с новой действительностью, и интерес к российским финансовым инструментам вырос. Об этом свидетельствует достаточно ощутимый приток иностранного капитала на рынок российских рублевых облигаций. Доля иностранцев на рынке ОФЗ выросла с 21,5% в начале года до более 26% осенью. Россия опять вызывает у них интерес.

Чтобы тема российских IPO снова стала актуальной, должны произойти изменения в российской экономике. Она должна вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Если у бизнеса будет понимание перспектив, это рано или поздно стимулирует рост размещений российских компаний.

Антон Струченевский Окончил магистратуру Высшей школы экономики. Работает в «Сбербанк CIB» (до октября 2012 г. – «Тройка диалог») с сентября 2002 г. До этого занимал позиции исследователя, а затем заместителя руководителя направления макроэкономического анализа в фонде «Бюро экономического анализа». До этого работал в Высшей школе экономики в Институте макроэкономических исследований и прогнозирования. В 2001–2002 гг. сотрудничал с Russian-European Centre for Economic Policy и вел в ежемесячном издании Russian Economic Trends раздел, посвященный денежно-кредитной и валютной политике.

Сейчас же страна находится в некоем переходном состоянии. Старая модель экономического роста, построенная на расширении внутреннего спроса, перестала работать. Экономика занимает оборонительные позиции: спад явно прекратился, но подъем еще не начался.

В основе стабильного экономического роста всегда лежит увеличение экспорта, и у России есть потенциал в этой области. Хотя модель роста экономики в 2000–2013 гг. была основана на внутреннем потреблении, она поддерживалась и достаточно интенсивным ростом инвестиций, в том числе в обрабатывающей промышленности. Компании ввозили импортное оборудование для производства конкурентоспособных товаров. Приходили и иностранные производители. Наметились позитивные сдвиги в импорте: снижалась доля потребительских товаров за счет увеличения импорта сырья и инвестиционного оборудования. По сути, имело место достаточно успешное импортозамещение. Эти процессы наблюдались во многих отраслях: пищевой, химической, производстве строительных материалов и бытовой техники, автомобильной отрасли. Однако все это производилось практически исключительно для внутреннего потребления. Снижение цен на нефть и девальвация рубля привели к уменьшению внутреннего спроса, но и повысили конкурентоспособность российских производителей. Упрощая ситуацию, можно сказать, что нынешняя цель правительства – переориентировать производителей на внешний рынок.

Нетопливный экспорт уже стал важным фактором роста для отдельных российских компаний и даже целых отраслей. Экспорт удалось увеличить в прошлом и этом году предприятиям лесоперерабатывающей отрасли, химической, металлургической, машиностроения. Но пока это скорее эпизоды, а не общий тренд.

Одна из фундаментальных проблем – печальное состояние мировой торговли. Судя по всему, внешний спрос и дальше будет расти очень вяло, а это означает, что правительству необходимо максимально снизить внутренние барьеры для российских производителей. Уже есть примеры таких решений. В частности, российское правительство субсидирует расходы на транспортировку экспортируемых автомобилей до границы. Но правительству надо двигаться дальше и анализировать, какие административные препятствия мешают увеличить экспорт по всей линейке продуктов, производимых в России.

Макроэкономическая политика (и ее денежно-кредитная составляющая) также должна способствовать возобновлению экономического роста. ЦБ чрезвычайно успешно действовал в 2016 г., результатом чего стало замедление инфляции. Последние три месяца инфляция с учетом сезонных факторов находится примерно на уровне 4,5%, что делает достижимой 4%-ную цель по инфляции в следующем году. Однако это означает, что ключевая процентная ставка в реальном выражении находится на уровне 5,5%. Не вызывает сомнений, что ключевая ставка должна превышать уровень инфляции. Вопрос – насколько именно. Нынешние 5,5% видятся чрезмерными. Результат – высокие процентные ставки по кредитам и замедление роста кредитования, что вносит свою лепту в общую стагнацию. Кажется, что в нынешних условиях имеется потенциал для снижения ставки как минимум на 200 базисных пунктов.

Всегда есть риск, что снижение процентной ставки не приведет к ускорению роста экономики. Но беда в том, что на этот риск придется рано или поздно пойти, поскольку нынешний уровень ставки совершенно точно не позволяет экономике перейти на траекторию роста.