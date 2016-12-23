Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Возможностей для private equity в России очень много

Дефицит длинных денег и инвестиций – один из ключевых факторов, сдерживающих рост российской экономики. Большинство отраслей, кроме сырьевых, тотально недоинвестированы. Тенденция падения инвестиций в основной капитал начала проявляться еще в 2013 г. и продолжается до сих пор. С другой стороны, при такой относительно небольшой конкуренции для инвесторов открывается много возможностей.

В какие компании сейчас интересно инвестировать? Сразу оговорюсь, что речь идет о прямых частных инвестициях (private equity) от $10 млн на срок от трех до семи лет. Золотого правила, конечно, не существует, но стоит отметить несколько основных критериев, которые позволяют правильно идентифицировать успешные компании даже в условиях нестабильности и непростого макроэкономического фона.

Нецикличные, большие и стабильные секторы, например производство продуктов питания или фармацевтической продукции. В денежном выражении российский фармацевтический рынок стабильно растет последние 10 лет, и даже кризис 2008–2009 гг. не стал исключением.

Иван Литвинцев Окончил Российский государственный гуманитарный университет.

Работает в UFG с момента основания ее первого фонда в 2005 г.

Участвовал более чем в 10 инвестиционных сделках UFG private equity на сумму свыше $200 млн в компании с совокупной капитализацией свыше $2 млрд.

Был членом советов директоров семи компаний, трех – в настоящий момент.

Но рост сектора не является обязательным условием. Даже стагнация может не отпугнуть от инвестиций, если речь идет о большом и стабильном рынке. Новая технология может показать феноменальные темпы роста за счет эффекта низкой базы, но, чтобы сделать ее привлекательной для инвестора, рынок должен быть достаточно большим (от $1 млрд), иначе можно упереться в его естественные границы. Либо у инвестора должна быть четкая уверенность, что правильное предложение создаст соответствующий спрос.

Возможности импортозамещения, экспорта продукции и управления валютным риском. Нужно правильно оценивать значение импортозамещения. В некоторых перерабатывающих отраслях – например, в той же фармацевтике или пищевой промышленности – доля сырья, прямо или косвенно номинированного в иностранной валюте, может достигать до 70% от сырьевой себестоимости. Но, во-первых, в такой же ситуации оказываются другие производители в этом секторе – и конкурентными преимуществами становятся, например, снижение операционных расходов или управление оборотным капиталом. Во-вторых, снижать валютный риск можно, правильно управляя ассортиментом и ценами. В-третьих, для минимизации риска интересной представляется стратегия вертикальной интеграции, однако это требует времени и опять же инвестиций. И в-четвертых, с учетом девальвации стоимость труда в ряде отраслей стала даже ниже, чем в Китае, что делает продукцию конкурентоспособной и создает экспортный потенциал. Например, в последние два года экспорт ряда товаров в Китай растет двух- и трехзначными темпами.

Речь может идти об экспорте не только товаров, но и услуг – например, в области IT и других технологий. Страна обладает огромным человеческим потенциалом, который можно эффективно использовать без физического перемещения людей, через разного рода механизмы проектного управления и удаленного коворкинга.

Лидерские позиции на рынке или возможности их укрепления. Лидером можно быть как по абсолютным показателям оборота или объема продукции, так и по темпам роста или по инновациям в определенном сегменте.

Есть ряд компаний, которые благодаря своим конкурентным преимуществам воспользовались ситуацией и нарастили долю рынка. Причем это было сделано как за счет органического роста путем более активной дистрибуции или агрессивной рекламы, так и через сделки M&A, т. е. через покупки конкурентов. Как говорится, «кому война, а кому мать родна!». В первую очередь, это компании с сильной командой управленцев, которые нащупали правильную модель развития и прошли уже не один макроэкономический кризис. По сути, их удивить уже нечем, а подобных условий на рынке они ждали давно и с нетерпением.

Прибыльный бизнес, с высоким показателем конверсии операционной прибыли в чистый денежный поток. Прошли времена, когда инвесторов привлекали модели «хоккейных клюшек», обещавших, что компания по бизнес-плану должна выйти на прибыль только через несколько лет – и именно после того, как будут произведены инвестиции. Критерию прибыльности бизнеса сейчас инвесторы уделяют повышенное внимание, так как это залог стабильности и долгосрочного развития. Даже во многих интернет-бизнесах все больше применяются классические подходы к оценке эффективности. Морочить сейчас голову космическими планами уже не удается.

Возможностей в секторе private equity в России очень много, главное – уметь их находить. А этому способствуют как опыт работы на местном рынке, так и устоявшиеся контакты в предпринимательской среде. И инвесторы, и предприниматели становятся все более осторожными, по сути, выбор правильного партнера в нужное время является ключевым фактором успеха.