Тема недели: Кто победил в ритейловой войне

На этой неделе все участники розничной войны на сотовом рынке заявили о скором окончании боевых действий. «Связной» и «Мегафон» официально сообщили, что в ближайшее время в их магазинах появятся устройства Samsung; на полки «Евросети», по словам ее президента Александра Малиса, они тоже вернутся на следующей неделе.

Весной 2015 г. владельцем «Связного» вместо Максима Ноготкова стал Олег Малис (родной брат Александра Малиса). При Ноготкове «Связной» водил дружбу с МТС – настолько тесную, что места для «Мегафона» и «Вымпелкома» не оставалось. Малиса же (выходца из «Вымпелкома», на тот момент ведшего дела с Алишером Усмановым) с МТС, напротив, ничто не связывало. Поэтому почти сразу же по получении им операционного контроля «Мегафон» с «Вымпелкомом» вернулись в «Связной», а МТС спустя короткое время решила уйти из «Связного», как ушла и из «Евросети».