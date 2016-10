Новым генеральным секретарем ООН со следующего года должен стать бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, убежденный социалист и истовый католик. Он настолько склонен к поискам компромисса, что некоторыми это воспринимается как нехватка властных полномочий, комментирует FT.

Гутерриш заступит на пост генсека ООН в нелегкий период обострения отношений между США и Россией.

Шестого октября, после финального голосования представителей государств – членов Совета Безопасности ООН, по рекомендации которого Генеральная ассамблея ООН утверждает кандидата, представитель России в ООН Виталий Чуркин сказал о Гутеррише: «Прежде всего у него большой опыт работы в ООН. Он был верховным комиссаром по делам беженцев, [это] значит путешествовать по миру и видеть многие самые тяжелые конфликты из тех, что сейчас происходят. И он политик высокого уровня, он был премьер-министром своей страны. Он человек, который говорит со всеми, слушает всех, откровенно высказывается, очень коммуникабельный, открытый человек. Думаю, это отличный выбор».

Помощью нуждающимся Гуттериш занимается с юных лет, а верховным комиссаром ООН по делам беженцев проработал 10 лет. Судя по его речам, теперь чиновникам придется вплотную заняться содействием мигрантам, а бизнесу – раскошелиться на социальную ответственность.

«Они придут»

«Мы не можем сдержать людей, спасающихся бегством. Они придут. Насколько хорошо мы подготовимся к их приходу, насколько гуманно мы будем действовать по отношению к ним – вот вопрос, который стоит сегодня перед нами», – писал Гутерриш в журнале Time в прошлом году.

Он крайне недоволен тем, как Запад действует в вопросе мигрантов. В июле этого года Гутерриш выступал перед членами Индийского совета по международным делам. Председатель этого совета Налин Сурие сказал так: «Если память мне не изменяет, он будет следующим генеральным секретарем ООН». После чего Гутерриш принялся критиковать «шизофренические» опасения европейцев по поводу вторжения сирийских беженцев. «Как комиссар ООН я присутствовал на генассамблеях и девять лет пытался поставить на повестку дня проблему беженцев, но это было непросто. И внезапно в прошлом году в Нью-Йорке все захотели обсудить этот вопрос», – цитирует индийское интернет-издание The Wire. Причина проста – мигранты хлынули на север. В Европу с населением 500 млн приехал 1 млн беженцев. Гутерриш тут же сравнил: в Ливане один беженец приходится на трех местных жителей.

Гутерриш считает, что Европе нужно согласиться на такую систему распределения потока беженцев, чтобы в каждую страну приезжало столько мигрантов, сколько она может принять. Он критикует позицию членов ЕС, которые вместо этого стали «паниковать», «возводить стены» и договариваться с Турцией о контроле над людскими потоками на границе с Сирией: «Когда на севере мира начинают отказывать беженцам, вирусный эффект от этого распространяется по всему миру». Особенно его возмущают заявления западных политиков вроде Дональда Трампа, что они не примут мусульман: «Такая форма дискриминации – лучший способ поддержать пропаганду ИГ (запрещена в России»). (Цитаты по The Wire.)

Политик высмеивает страхи европейцев, что под видом беженцев их страны наводнят террористы: «Если вы хотите быть умным террористом – хотя, конечно, существуют и глупые, – вы не полезете в страну как беженец. Прийти в центр по приему беженцев – значит, быть сфотографированным, сдать отпечатки пальцев и попасть во всевозможные базы, которыми страны делятся друг с другом <...> Есть куда более легкие пути проникнуть на территорию Европу, нежели в роли беженца» (The Wire).

Говоря с The Wire о проблеме террористов-одиночек, Гутерриш отстаивал мнение, что это не приехавшие вчера мигранты, а немало прожившие в западных странах люди, которые не интегрировались в общество: «Если твое имя Мухаммед и ты устраиваешься на работу, тебе отказывают <...> Нужно решить эту проблему в вашей собственной стране, а не заявлять, что стоит остановить поток беженцев – и проблема терроризма решится».

Зачем нужно заниматься политикой

Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерриш – так нужно полностью величать нового генсека ООН. Родился он 30 апреля 1949 г. в семье топ-менеджера лиссабонской Companhia do Gаs e Electricidade de Lisboa, пишет португальская газета Correio da Manhа. Читать и писать он научился в четыре года, отмечает издание, ссылаясь на его учительницу Марию де Лурдеш («он все схватывал на лету») и друга детства Карлоса Гомесата, который вспоминает, что Гутерриш «был как энциклопедия»: у него на все находился верный ответ. Средний балл в школе у него был 18 из 20, в университете – 19 из 20.

Первые теледебаты Двенадцатого июля, перед первым голосованием, 10 из 12 кандидатов на пост генсека ООН приняли участие в первых в ее истории теледебатах, которые транслировал в прямом эфире спутниковый канал Al Jazeera. Они проходили в зале Генеральной ассамблеи, продлились 2,5 часа. Претенденты рассказали о своих приоритетах в случае избрания и ответили на вопросы, касающиеся реформирования ООН, урегулирования конфликтов и других актуальных проблем. ТАСС

В его окружении с детства чувствовалось сильное католическое влияние. Школьником он активно участвовал в церковных мероприятиях, а став студентом Высшего технического института Лиссабона, вступил в «Группу света» – клуб молодых католиков, пишет FT. На мировоззрение будущего политика повлиял Второй Ватиканский собор (1962–1965), пишет португальский журнал Visao. Принятый им декрет об апостольстве мирян некоторые истолковали как призыв заниматься политикой ради распространения христианских ценностей, а в декрете о миссионерской деятельности церкви говорится о необходимости изучать и уважать национальные особенности представителей других религий и сотрудничать с ними.

Друг семьи Гутерриш рассказывал Correio da Manhа, что тот тщательно готовится к путешествиям: изучает информацию о прошлом и настоящем страны, ее ключевых фигурах.

Позже его религиозные убеждения отразились на деятельности государственного мужа. Например, в 1998 г. правительство Гутерриша проводило референдум о легализации абортов и сам он проголосовал против. В итоге аборты в стране разрешили только девять лет спустя при другом правительстве, замечает FT.

Получив в 1971 г. диплом, Гутерриш выбирал между работой физика-исследователя и помощника профессора по физике и даже попробовал силы в академической карьере, но в конце концов общественное перевесило личное. Гутерриш немало отработал как активист благотворительных организаций в трущобах Лиссабона – и многочисленные людские несчастья привели его в ужас. «Это заставило меня переосмыслить собственную жизнь. В соответствии с притчей о талантах как я могу лучше возвратить свой долг?» – цитирует его газета Indian Express. В какой-то момент Гутерриш понял, что волонтерство – это попытка заткнуть бреши в последнее мгновение. Если же ставить целью предотвращение проблем, то заниматься надо политикой, рассказывает Correio da Manhа.

Честный посредник

После революции 1974 г. Гутерриш стал членом социалистической партии, а в 1976 г. был избран в парламент. Партийная карьера удалась – в 1992 г. он стал генеральным секретарем партии и вице-председателем Социалистического интернационала – неправительственной организации, объединяющей социал-демократические партии мира.

Сейчас Гутерриш понимает свою роль на посту генсека ООН так: «Честный посредник, который помогает наводить мосты, человек, который пытается создать условия для консенсуса». Действовать он собирается «смиренно, чтобы попытаться создать такие условия для государств-членов <...> чтобы они могли собраться вместе и преодолеть свои разногласия» (цитаты по агентству The Associated Press).

Точно так же он вел себя на посту премьер-министра, в полной мере используя навыки переговорщика и лавируя между различными силами. На выборах 1995 г. социалистам не хватило четырех мест в парламенте до абсолютного большинства. Несмотря на это, Гутерриш смог удержать свой кабинет у власти весь четырехлетний срок. Выборы 1999 г. оказались куда благоприятнее – до большинства не хватило всего одного кресла. Ради скорейшего принятия бюджета премьер договорился с одним из депутатов о его голосе в обмен на господдержку сырного завода из его округа, сообщает FT. В итоге главный финансовый документ страны окрестили в народе «бюджет Limiano» – по названию бренда сыра. Сам Гутерриш позже признал, что это было ошибкой.

The New York Times перечисляет главные достижения Гутерриша на посту премьер-министра. Социалисты заняли более умеренную центристскую позицию. Были созданы благоприятные для развития бизнеса условия и проведена масштабная приватизация. Ограничены государственные расходы – благодаря этому страна смогла вписаться в требования ЕС. Много средств вливалось в социальные программы, в том числе в борьбу с бедностью, улучшение образования и здравоохранения.

Даже будучи премьер-министром, он не сосредоточивался исключительно на внутренних делах страны, а активно интересовался международной политикой, пишет аргентинская газета La Nacion. Он стал одним из тех, кто пролоббировал ввод миротворцев в Восточный Тимор после того, как там прошел референдум об отделении от Индонезии и начался террор со стороны вооруженных людей, пришедших из Индонезии.

Первый срок премьерства Гутерриша удался на славу: экономика страны росла, социальные траты увеличивались, Португалия предвкушала переход на евро в 2002 г. Затем дела пошли хуже – пришел мировой кризис, бюджет пришлось урезать, да еще в марте 2001 г. всю страну всколыхнула трагедия: рухнул мост Хинце Рибейру, унеся жизни 59 человек. На местных выборах в декабре 2001 г. социалистическая партия потерпела поражение, аналитики сходились во мнении, что на национальных выборах произойдет то же самое.

Тогда Гутерриш сделал необычный ход – ушел из политики, как он заявил, «чтобы страна избежала политических дрязг». Президент Жоржи Сампайю назначил досрочные парламентские выборы, на которых в марте 2002 г. большинство получили уже не социалисты, а социал-демократы. А Гутерриш занялся личной жизнью и международной деятельностью.

Опера и футбол в Уганде

Первый раз Гутерриш женился в 1972 г., через год после окончания вуза, на Луизе Амалии Гимарайнш Мело. От этого брака родилось двое детей, пишет Correio da Manhа. Педро – топ-менеджер группы Mota-Engil, которая работает в сферах от строительства и водоснабжения до логистики. Мариана решила пойти по стопам матери, детского психолога, и стала врачом.

Но Луиза Амалия в январе 1998 г. скончалась после долгой борьбы с раком.

В том же 1998 году Гутерришу предложили стать верховным комиссаром ООН по делам беженцев, пишет FT. Ведь политик постоянно уделял внимание этой проблеме, например, в 1991 г. при его участии в Португалии был основан Португальский совет по беженцам – НКО по ассимиляции мигрантов, сообщает The Migration Policy Institute. Но Гутерриш отказался от предложения ООН. Эта работа предполагала разъезды по всему миру, а он стремился быть поближе к детям, да и будущее на посту премьер-министра виделось еще в радужном свете.

После ухода из правительства в 2002 г. Гутерриш оставил за собой пост председателя Социалистического интернационала, который занял еще в 1999 г., и снова женился, прибавив к двум родным детям приемного сына.

В 2005 г. Гутерриш занял все-таки пост верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эта работа позволила Гутерришу снова почувствовать себя активистом-христианином, как в молодости. На четвертый день пребывания в должности он уже был в лагере беженцев в Уганде. Он объездил сотни лагерей беженцев в десятках стран, беседовал с их обитателями, делил с ними трапезу, играл в футбол, который очень любит, и оставался ночевать не в гостиницах, а в палатках персонала, пишет La Nacion и добавляет: Гутерриш обожает классическую музыку, поэтому, когда он уезжал, например, из лагеря в Уганде, из его машины звучала опера.

В 2005 г. под началом новоиспеченного комиссара оказалось 6000 сотрудников в 115 странах и бюджет более $1 млрд, подсчитал в 2005 г. The Migration Policy Institute. Гутерриш сократил штат чиновников в штаб-квартире в Женеве на 20%, при этом агентство по делам беженцев ООН стало куда оперативнее реагировать на кризисные ситуации, отправляя своих сотрудников и помощь, пишет The New York Times.

Гуманитарная катастрофа По данным Евростата, в 2014 г. в Европу прибыло почти 563 000 беженцев, в 2015 г. – уже 1,25 млн. Каждый десятый мигрант прибывает из Ирака, каждый седьмой – из Афганистана. Почти треть беженцев – сирийцы, причем половина из них просит убежища в Германии. Это только официальные данные, которые не учитывают нелегальных мигрантов. По подсчетам пограничной службы ЕС Frontex, в прошлом году нелегально границу ЕС пересекло 1,82 млн человек, хотя многие из них позже могли подать официальное прошение. Большинство из беженцев стремятся в Германию, но в пересчете на душу населения самый большой поток мигрантов идет в Венгрию, подсчитала ВВС. До того как в октябре прошлого года страна закрыла границу, прошения о статусе беженца подало 1800 человек на каждые 100 000 граждан страны. В Германии в прошлом году эта цифра составила 587 человек на 100 000 граждан, а в среднем по Европе – 255.

Рывок в мир

Мандат верховного комиссара ООН по делам беженцев окончился в конце прошлого года. Гутерриш устроился работать госсоветником в родной Португалии и вступил в гонку за пост генсека ООН, которую в итоге выиграл. The Wire поинтересовалась, зачем ему пост, который многие называют «бесправным». Политик в который раз сослался на любимую притчу: «Я католик. Моя вера – моя мотивация, я верю в историю из Евангелия, известную как притча о талантах <...> Я считаю, мой долг – использовать свои способности для решения неотложных вопросов».

Такой вопрос, по его мнению, – мигранты. «Нам нужен рывок дипломатии в сторону мира, – говорил он в апреле этого года The Daily Telegraph. – Международное сообщество тратит куда больше времени и ресурсов, справляясь с кризисами, нежели предотвращая их».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2015 г. Гутерриш изложил свои взгляды на изменения, происходящие в мире (цитата с сайта форума): «Прежде всего надо признать масштаб проблемы, с которой мы столкнулись. Система гуманитарной помощи построена на принципе, что, когда случается несчастье, сторонние агентства предоставляют временную помощь – пока люди не возьмут контроль над собственной судьбой в свои руки. Но по всему миру миллионы людей оказались в ситуации полупостоянного кризиса. С каждым годом у них все меньше шансов вырваться из него. Население продолжает расти, климат – меняться, люди – скапливаться в слаборазвитых городах, количество которых все увеличивается, а угроза многочисленных отложенных ЧП становится все реальнее. Архитектура помощи, выстроенная после Второй мировой войны, больше не соответствует поставленным перед ней целям. В этом отношении Сирия стала канарейкой в руднике (чтобы обнаружить утечку опасного для людей газа, в шахтах раньше вешали клетки с канарейками, которые погибали раньше, чем угроза для людей становилась критической. – «Ведомости»). Она уже превратилась в крупнейший гуманитарный кризис нашей эпохи, но на самом деле является предвестником более тяжелого кризиса, который грядет».

Отказ развитых стран принимать беженцев имеет несколько последствий, продолжал развивать мысль Гутерриш. Во-первых, люди пытаются проникнуть в Европу нелегальными способами, что ведет к многочисленным жертвам. Во-вторых, если 10 лет назад развивающиеся страны принимали где-то 70% беженцев, то сейчас – 9 мигрантов из 10.

Похоже, европейским чиновникам придется разрабатывать единые для ЕС стандарты работы с беженцами. Сейчас, жалуется Гутерриш на сайте Комитета по делам беженцев, «если вы сириец, шансы получить убежище колеблются между 17 и 95% [в разных странах Европы]».

А бизнесу стоит подготовиться к тратам. На сайте Всемирного экономического форума приведены слова Гутерриша, что нынешняя система гуманитарной помощи зиждется на трех китах – специализированных агентствах помощи беженцам, государствах, принимающих их, и государствах, финансирующих кампанию: «Но в мире, где госбюджеты сжимаются, а частные состояния растут, бизнес-лидеры должны стать одной из главных частей этой системы». Речь, правда, не только о пожертвованиях, но и о создании рабочих мест для беженцев, открытии обучающих курсов, создании логистических коридоров. В конце концов, «в этом мире приложения для смартфонов могут быть проданы за миллиарды долларов» – неужели из этих денег нельзя выделить что-то на благотворительные нужды, считает Гутерриш.

Кого победил Гутерриш

Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, но пока никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей стран – постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).

Генеральный секретарь назначается Генассамблеей по рекомендации СБ. В Совбезе решение по кандидатуре принимается в ходе закрытых обсуждений и серии рейтинговых голосований. На этом этапе кандидат должен получить не менее девяти голосов из своих 15 членов. При этом любой из пяти постоянных членов может воспользоваться правом вето.

При создании ООН предполагалось, что выборы генсека организации будут проводиться закрытым голосованием Генассамблеи простым или квалифицированным большинством в 2/3 голосов. Однако на практике Генассамблея лишь утверждает рекомендованного Совбезом кандидата путем аккламации, т. е.единодушным одобрением – публично и без голосования.

Изначально в борьбе за пост генсека ООН участвовало 12 человек: Гутерриш; министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра; бывшие главы МИД Молдавии Наталья Герман, Сербии Вук Еремич и Хорватии Весна Пусич, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова (Болгария), администратор программы развития ООН Хелен Кларк (Новая Зеландия), министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич, бывший президент Словении Данило Тюрк и кандидат от Коста-Рики Кристиана Фигерес, до 6 июня занимавшая пост исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН по изменению климата, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и бывший министр иностранных дел Македонии Срджан Керим.

Россия предпочла бы назначение генсеком восточноевропейца, говорил 1 августа (между двумя голосованиями) Чуркин. По его словам, Москва «всегда была привержена» этой позиции. Но Чуркин признал, что «есть и другие хорошие кандидаты из других регионов». Тогда же он сказал, что не собирается голосовать против Гутерриша, который лидировал после первого голосования.

The Washington Post написала, что победа Гутерриша вызвала «разочарование» среди стран Восточной Европы, которые «выдвигали нескольких кандидатов, но так и не сплотились вокруг одного», и также о том, что ожидалось вето России.

The Guardian отмечает «на удивление быстрое» решение, принятое 15 странами Совета Безопасности ООН в условиях «редкого единомыслия», и «довольно внезапное окончание гонки за руководящий пост ООН» (цитаты по «ИноСМИ»). Газета ссылается на «ряд экспертов», которые ожидали, что процесс отбора закончится не раньше конца октября. «Сюрпризом» назвала быстрое назначение Гутерриша и Wall Street Journal.