Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: «Мир» уже стал виден в наших доходах, но в прибыли – еще нет»

У гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева на столе в кабинете лежит несколько похожих на визитницы папок, а в них – больше сотни красочных пластиковых карт «Мир», выпущенных российскими банками. В следующем году в руки примерно половины россиян должна попасть одна из таких карт. Это довольно амбициозные планы для компании, история которой началась менее трех лет назад.

У НСПК есть две фундаментальные задачи. С первой – переводом обработки транзакций Visa и Mastercard в Россию ­– НСПК, несмотря на неверие скептиков, справилась довольно быстро. Вторую задачу – создание альтернативы картам Visa и Mastercard на территории России, т. е. построение национальной платежной системы «Мир», – еще предстоит выполнить.

Инфраструктура для приема карты «Мир» есть, теперь нужно рассказать россиянам, что появилась отечественная платежная система, но главное – добиться, чтобы они расплачивались картой «Мир». В подмогу НСПК ее акционер – ЦБ – разработал поправки в закон: все деньги, поступающие из бюджета в виде зарплат, пенсий и пособий, должны приходить на счет, к которому привязана карта «Мир», причем привязывать к нему карты других платежных систем нельзя. Сложно предсказать, каким станет будущее «Мира»: будет ли платежная система популярнее международных или станет «резервной» на случай ужесточения санкций. В интервью «Ведомостям» Комлев, возглавляющий компанию с момента ее создания, рассказал, почему верит в первый сценарий и что его компания для этого делает.

Владимир Комлев Гендиректор, председатель правления НСПК Родился в 1966 г. в Москве. Окончил МВТУ им. Баумана и Финансовую академию при правительстве РФ

1989 Начальник внешнеэкономического отдела МГО «Проминформ»

1991 Заместитель гендиректора, затем гендиректор ООО «Профит-формс»

1995 Вице-президент, заместитель генерального директора ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек»

2000 Генеральный директор ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек»

2014 С августа генеральный директор, председатель правления АО «НСПК»

– Вы сами картой «Мир» платите?

– Я – да. Даже на автомобильном развале под Анапой у меня приняли карточку «Мир». Запуская проект, мы боялись, что будут сложности с обучением продавцов: это новый для них инструмент оплаты. Когда я спрашиваю: «Вы карточку «Мир» принимаете?», мне обычно отвечают: «А вы вставьте в терминал, если сработает, значит, принимаем». Сейчас определяющую роль играет технология, обслуживающему персоналу уже не нужны специальные знания.

– Если вы пришли в магазин, а там вдруг не принимают «Мир», звоните в банк выяснять почему?

– Нет, мы записываем и запоминаем. (Смеется.) Потом через месяц проверяем, и, как правило, всё уже принимают.

План и итоги

– Что было самым важным для платежной системы «Мир» в этом году?

– Это был год раскрытия сети приема, чтобы в любом банкомате можно было снимать деньги и делать переводы в платежной системе «Мир». До конца года почти вся сеть будет раскрыта, возможно, несколько банкоматов небольшого регионального банка не подключат к обслуживанию «Мира», но все крупнейшие банки федерального значения открыли свои банкоматы на 100%. Что касается POS-терминалов, то по плану карту «Мир» должны к концу года принимать в 85% терминалов. Сегодня это примерно 82% (не по количеству, а по обороту), к концу года мы рассчитываем, что будет подключено 88–89%. Если смотреть на количество, то карта «Мир» принимается в 72% терминалов, это 1,1 млн штук. Любая платежная система позавидует такому быстрому раскрытию сети, ведь мы приступили где-то в начале года. Например, Сбербанк (доля на рынке обслуживания торговых точек по приему карт – около 60%. – «Ведомости») очень долго готовился, но потом обогнал многих по раскрытию сети, сейчас он подключил уже более 80% своих терминалов и все банкоматы. Банки в этом процессе нас очень поддержали, и мы им благодарны. Это значит, что рынок с середины сентября готов к активной эмиссии карт «Мир».

– Сколько сейчас эмитировано карт?

– На 1 декабря эмитировано более 1,5 млн карт, каждую неделю выпускаются десятки и сотни тысяч карт. Из них кредитных карт выпущено не более 10%, в основном это дебетовые карты. На Крым сейчас уже приходится меньше половины выпущенных карт, Крым обеспечен, и основной прирост эмиссии происходит в континентальной части России: Москва и область, Санкт-Петербург, Сибирь, Татарстан и Мордовия, Ростовская и Челябинская области.

– Почему не удалось выполнить план по эмиссии 16 млн карт в этом году?

– Это связано с тем, что основной упор в этом году мы делали не на эмиссию. Для нас ключевым показателем было раскрытие сети приема, и с этим мы справились. Не могу сказать, что мы не обращали внимания на эмиссию, но для нас это был производный показатель от готовности сети. Практически во все, что мы закладывали в прогноз, жизнь вносила коррективы. Для меня показателен Крым: полуостров, на котором сейчас выпущено 700 000 карт и где не было сдерживающих факторов, но была явная и осознанная потребность. Когда было осознание кризиса и критичности ситуации (я говорю про 2014–2015 гг.), мы смогли себя загнать в невероятные сроки, и рынок нам готов был подыгрывать. Сейчас вроде стало поспокойнее – можно посмотреть, подумать, выгодно это или нет, а тогда выбора не было. Эмиссия не то чтобы была вторичным фактором, но она зависела от готовности сети приема карт.

– А какие еще были запланированные показатели или ориентиры?

– Кроме эмиссии у компании несколько ключевых показателей эффективности: раскрытие сети – план перевыполнен, устойчивость работы платформы – все работает устойчиво. У нас есть еще много ключевых показателей уже более низкого уровня, они индивидуальны для каждого члена правления.

– Какая часть выручки НСПК в этом году придется на инфраструктурный платеж международных платежных систем, а какая – на прибыль от деятельности платежной системы «Мир»? Прошел ли «Мир» точку безубыточности?

– Если говорить о платежной системе «Мир», в которой по итогам года будет выпущено до 3 млн карт, то доля «Мира» в выручке пока невысока и, по прогнозам на 2016 г., это будет около 2–3% от нашей выручки. Основная статья доходов – это процессинг карт международных платежных систем. Но «Мир» уже стал виден в наших доходах, однако в прибыли – еще нет, поскольку приходится много инвестировать. НСПК как проект прошла точку безубыточности, и скоро мы выйдем на полную окупаемость всего проекта в целом. Отдельно платежная система «Мир» выйдет на окупаемость если не в 2017 г., то в 2018 г. точно. В этом году наша выручка где-то вдвое превысит выручку прошлого года (2,8 млрд руб. в 2015 г. – «Ведомости»), это ожидаемая для нас цифра, связанная с двумя факторами. Во-первых, это рост электронных платежей и количества обрабатываемых транзакций, которые проходят через нас, в том числе за счет развития платежной системы «Мир». Во-вторых, сказалось то, что в 2015 г. мы обслуживали трафик международных платежных систем неполный год, этот год уже полноценный.

Для кого уже пришел «Мир»

– Что это за тип клиентов, для которых уже выпустили карты «Мир»? Пенсионеры, зарплатные клиенты?

– В основном это проекты, связанные с бюджетом, и карты для Вооруженных сил. НСПК внесла свою лепту и перевела собственный зарплатный проект на «Мир», у нас 443 сотрудника. В регионах среди держателей карт студенты, сотрудники крупных предприятий. В рамках таких проектов выпускается 30 000–40 000 карточек, за счет них система начинала развиваться. Один крупный банк нам рассказывал, что они удивились, когда за картой «Мир» начали приходить клиенты с улицы. Однажды мне позвонил мой друг из Анапы и сказал, что, когда один из больших банков объявил о начале эмиссии, он пошел в отделение за картой. Однако ему сказали, что ничего про карту «Мир» не знают. [Один наш] звонок в банк – и через неделю узнали. Понятно, что у крупных банков большая сеть и несколько тысяч отделений, это все непросто.

– Почему Сбербанк и «ВТБ 24» довольно долго не объявляли о начале эмиссии?

– Я их в каком-то смысле понимаю: это десятки миллионов клиентов, одно неверное движение – и ты получаешь всплеск недовольства, справиться с которым очень сложно. Для банков такого масштаба любые нововведения должны быть выверены. Когда Михаил Михайлович Задорнов (предправления «ВТБ 24». – «Ведомости») рассказывал, что он не понимает бизнес-модель [«Мира»], возможно, это было так. Я видел свою задачу в том, чтобы всем банкам было понятно, как и зачем они будут выпускать карты «Мир». В ситуации со Сбербанком масштаб гораздо больше, кроме того, у Сбербанка сохраняется еще с советских времен социальная функция. Мы провели большую технологическую сессию для коллег из Сбербанка – мы не просто рассказали, мы им живьем показали, что собой представляем, какие есть наработки, почему в нас можно поверить и куда мы движемся. Это взаимодействие продолжается.

Хроника создания НСПК Май 2014

подписан закон о создании НСПК

Август 2014

начало работы НСПК

Октябрь 2014

подписан закон, обязывающий международные платежные системы перевести транзакции на обработку в НСПК или внести обеспечительный взнос

Конец марта 2015

Mastercard перевела транзакции на обработку в НСПК

Конец мая 2015

Visa перевела транзакции в НСПК

Декабрь 2015

презентация первых карт «Мир»

Апрель 2016

завершен перевод трафика международных платежных систем JCB, China Union Pay, American Express в НСПК

Конец 2016

раскрытие сети приема карт «Мир» практически во всех банкоматах и 82% терминалов

Под принуждением или без?

– Некоторые банки рассказывали, что им поступали звонки чуть ли не из ЦБ, – просили вступать в платежную систему «Мир», вы об этом знаете?

– Я сам звонил в банки и просил их вступать в платежную систему «Мир». Про звонки из ЦБ я ничего не знаю. Все взаимодействие, в том числе с крупнейшими государственными банками, – это наша зона ответственности. Наши аккаунт-менеджеры регулярно общаются с банками. У нас 167 банков-участников, из которых почти 90% со статусом эмитента. Это было добровольно. Любая новая вещь должна сама завоевать доверие, по звонку бизнес не делается, я в это слабо верю.

Мы понимаем, что перед нами стоит выполнение некой государственной задачи, предписанной федеральным законом. Однако, если ориентироваться только на бюджетников, которые редко платят картами, то это скорее затратный для банков проект. Но мы старались подстроиться и под это, понимая, что коммерческая ценность для банка не самая высокая. Для этого мы сделали самую дешевую дебетовую карту, себестоимость ее сопровождения минимальная, хотя, наверное, на ней и заработать очень много не получится. Мы планируем, что эта карта будет очень интересна торговцам. Наши клиенты, крупные ритейлеры, говорят нам: «У нас транзакции в платежной системе «Мир» по большей части карт идут по 0,3% и дешевле (комиссия с каждой транзакции, уплачиваемая банку. – «Ведомости»), средняя сумма чека хорошая, для нас это сейчас самая выгодная платежная система». Это может помочь банкам-эмитентам сделать так, чтобы с «Мира» не просто снимали деньги в банкомате, но еще и платили картой в магазине, потому что, если мою карту хотят видеть в торговле, найдется способ, как ей дать преимущества.

– Банки говорят: здорово, что у нас появилась своя платежная система, но эффект принуждения деморализует.

– Именно поэтому мы пытаемся сделать эту карту технологичной и выгодной. Это совсем другое дело, когда тебя принуждают взять продукт, который лучше, чем тот, которым ты привык пользоваться. Это такое приятное принуждение, что ли. Программа лояльности и технологические решения должны сделать нашу карту поначалу, наверное, сопоставимой с другими, а потом, мы надеемся, она станет более интересной. Да, мы по-прежнему считаем нашу историю коммерческой и стараемся, чтобы эта сторона работы превалировала над всем остальным.

– Дело в клиентском поведении: люди получают зарплату на карту, потом идут в банкомат, снимают наличные и расплачиваются ими, а не картой. По данным ЦБ, доля снятия наличных с карт составляет 68%. Вы не боитесь, что зарплатные клиенты будут только снимать деньги с карт?

– Такого поведения не надо бояться. Так было, и, к сожалению, так есть сейчас. Надо с этим прагматично и правильно работать. Надо сделать для людей покупку по карте более выгодной, чем за наличные.

– Но они же не всегда понимают, что это выгоднее.

– Поэтому нужно информировать, рекламировать, развивать программу лояльности. Весь этот набор инструментов будет работать только в комплексе. Подчас встречается колоссальная финансовая безграмотность. Преимущества для безналичного оборота перед наличным должны создаваться на всех уровнях, начиная с государственного. В этом подходе хорошо то, что нет конкуренции ни между банками, ни между платежными системами, все в этом заинтересованы. Есть две области, в которых все готовы друг с другом сотрудничать, – это перевод наличных в безнал и снижение мошенничества.

Добиться лояльности

– Расскажите подробнее, как планируете продвигать карточку и почему люди будут ею платить, а банки – выпус­кать ее.

– Мы сейчас пилотируем программу лояльности и надеемся, что в декабре она будет работать в режиме Friends & Family с несколькими десятками торговых предприятий. А полноценно она заработает в 2017 г.

Основную долю cash back будет получать держатель карты, но часть этих средств получат банки, они станут зарабатывать деньги на программе лояльности, а не тратить свои 1,5% комиссий, получаемых с каждой транзакции. В этой программе выигрывают все, мы ее называем win-win-win-win. В ней понятен интерес держателя карты, который получает cash back, понятен интерес банка-эквайера и банка-эмитента. Мы делимся с банками теми средствами, которые платит магазин или производитель товара. Банки будут зарабатывать дополнительно 0,25–0,5% от суммы транзакции, проведенной по программе лояльности, это существенно.

В чем выгода торгово-сервисного предприятия? Мы предоставляем ему рабочий механизм привлечения новых клиентов и увеличения оборота. Если магазин проводит акции, то мы даем ему возможность обратиться к многомиллионной аудитории всей платежной системы «Мир» через наш портал, через систему sms-уведомлений. Программа подразумевает интеграцию с кассовыми решениями, мы можем сделать так, чтобы скидка была на конкретные товарные позиции, а значит, вкладывать деньги в cash back может и поставщик товара, заинтересованный в продвижении своего бренда.

С точки зрения потребителя, это выглядит следующим образом. У нас есть портал для держателей карт и есть портал для торгово-сервисных предприятий. Первые могут легко подписаться на программу лояльности и выбирать из всего обилия предложений, которые будут удобно структурированы, то, что им интересно. Мы пока будем развивать программу под пять основных потребностей человека: еда, развлечения, путешествия, топливо, одежда и обувь. Это будет межбанковская программа, но каждый банк может продвигать ее и от своего имени. Для банков и физических лиц мы запустим колл-центр для поддержки программы лояльности.

Отмечу, что если ритейлер обязался дать скидку, то это будет обеспечено нами, встроено в процессинг и обработку данных платежной системы «Мир». И дальше этот cash back будет сформирован и списан автоматически. Ни у одной платежной системы в мире нет программы лояльности, встроенной в процессинг.

– НСПК будет делиться с банками частью своих доходов от обработки транзакций в платежной системе «Мир»? Международные платежные системы дают часть средств банкам на маркетинг и развитие.

– Ни да ни нет. У нас есть самые разные форматы взаимодействия с банками, и мы хотим создавать способы продвижения карточек «Мир» индивидуально с каждым банком. Такого рода программы у международных платежных систем – это компенсация части денег, уплаченных банком в пользу платежной системы в виде комиссий. Вот что нам делать, если наши комиссии изначально ниже, чем у Visa и Mastercard? Наша позиция здесь такая: мы изначально с вас эти деньги не берем.

С картой «Мир» по миру

– Вы поддерживаете идею поправок в закон «О национальной платежной системе», что к счету бюджетника должна быть привязана только карта «Мир»?

– Я ее поддерживаю, если к счету можно будет привязать кобейджинговую карту (имеет два платежных приложения: «Мир» и иностранной платежной системы для оплаты за рубежом. – «Ведомости»). Если этот пункт будет в законе, то, безусловно, эта норма уточнит механизм работы, который сегодня не обозначен достаточно конкретно. И при этом создаст необходимые гражданам возможности. Если же этого не будет в законе и все, к чему сведется зачисление средств из бюджета на счета, к которым привязана карта «Мир», – это просто выпуск еще одной карты, а расплачиваться дальше все будут картами других платежных систем, то тогда это не приведет к тому результату, который бы хотело получить государство. Но если по духу закона предполагалось, что эти деньги должны попадать на национальную карту, с тем чтобы это было более безопасно, чтобы они шли через национальную систему, то эта поправка имеет смысл.

АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») Финансовая компания

Акционеры (данные компании на 30 сентября 2016 г.): ЦБ РФ (100%).

Финансовые показатели (РСБУ, 2015 г.):

выручка – 2,9 млрд руб.,

чистая прибыль – 1,2 млрд руб.

Выполняет функции операционно-клирингового центра по обработке операций по банковским картам международных платежных систем внутри России и оператора национальной платежной системы «Мир».

Создана в 2014 г. В декабре 2015 г. запущена платежная система «Мир», выпущены первые карты.

Объем операций – 40,5 млрд руб., количество операций – 12,8 млрд. Доля снятия наличных денежных средств – 61,5% от суммы всех операций (25,7% от общего количества проведенных операций).

– В начале ноября в Ереване прошла встреча со странами СНГ, на которой была подписана резолюция о создании единого платежного пространства на базе «Мира». Как это будет работать?

– Между странами есть большой поток граждан, которые используют для расчетов международные карты, несмотря на то что у каждой страны есть национальные платежные инструменты. Есть очень хорошая возможность замкнуть этот поток на уровне пониже, чем международные платежные системы, и создать единое платежное пространство. Дальше был вопрос, как это сделать. Мы обсудили такой изящный механизм (мы это называем межсистемной интеграцией), когда каждая платежная система полностью сохраняет свою самостоятельность: в Армении остается ArCa, в Киргизии – «Элкарт», в Белоруссии – «Белкарт» и т. д.

Мы решили прописать эти карты как свои: т. е. для российских банков карты, например, ArCa будут восприниматься как карты «Мир», а в Армении карты «Мир» будут восприниматься как ArCa. Карты локальных систем принимаются внутри своей страны везде, и они все работают на единых стандартах. Важно, чтобы, когда эти карты были включены в сеть приема той или иной страны, на банкомате не было наклеено еще семь логотипов вдобавок к имеющимся, а клиент долго не искал, принимают ли его карту. Мы решили, что слово «Мир», написанное латинскими буквами, может стать объединяющим логотипом и что его под силу разместить на устройствах в других странах, в России же на 1,6 млн терминалов и 200 000 банкоматов разместить наклейки национальных систем других стран очень сложно в силу масштаба. С Арменией проект должен быть реализован на всех банкоматах и части POS-терминалов к июлю 2017 г.

Локальные системы стран СНГ также очень интересовались технологиями: требуются огромные ресурсы на разработку платежных приложений, ядра для терминала и т. д., мы в это инвестировали колоссальные средства. Эти технологии очень интересны нашим коллегам из стран СНГ. Они, например, хотят переходить на чип, но это значит вставать в зависимость от международных платежных систем или международных вендоров, кроме того, это дорого. Мы готовы на разумных условиях дать им эти технологии. Следующий шаг – это выпуск карт на технологиях НСПК, но под локальными брендами.

– Много планируете на этом заработать?

– Заработать? Я могу сказать, сколько мы планируем на это потратить.

В свободное время

– Немного о личном. Что делаете в свободное время, если оно у вас есть?

– В будни, как правило, с утра иду на работу и до сих пор возвращаюсь домой позже 10–11 часов вечера. Свободного времени особо не бывает, но когда оно есть, то стараюсь заниматься спортом, иногда получается играть в хоккей.

– Говорят, вы бальными танцами еще занимались.

– Это было давно. Я по-прежнему люблю этот вид спорта, у меня там очень много друзей – выдающихся тренеров и спортсменов. В прошлом году удалось на один день слетать в Штутгарт на чемпионат Европы вместе с командой.

Еще этим летом удалось в отпуске побывать на рыбалке на Таймыре.

Каждые выходные независимо ни от чего езжу на дачу, у нас замечательный дом на Истре, там с удовольствием отсыпаюсь, люблю готовить для своей семьи (жена, три сына и дочь. – «Ведомости») и для гостей. Зимой мы заливаем небольшую площадку и, когда дети приезжают на дачу, играем в хоккей, а летом – в футбол.