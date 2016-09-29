Гражданское общество: Право на насилие

Член Общественной палаты Антон Цветков отказался от претензий к выставке фотографа Джока Стёрджеса, которую активисты «оперативного молодежного отряда» возглавляемой им организации «Офицеры России» блокировали в воскресенье, фактически вынудив закрыться. Но осадочек остался, и в списке негосударственных формирований, взявших на себя полицейские функции, добавилось новое название. Новое, впрочем, не для всех: как утверждает муниципальный депутат Елена Русакова, среди блокировавших выставку молодых людей она узнала тех, кто в марте нападал на жителей Гагаринского района у гостиницы «Спутник».

В ночь с понедельника на вторник местные активисты района Теплый Стан, которые более полугода протестуют против строительства гостиницы в сквере, столкнулись с насилием со стороны людей в белых масках и оранжевых строительных касках. Неизвестные оттеснили местных жителей от въезда на стройплощадку, избив, как утверждают очевидцы, нескольких человек. Полиция особенно не вмешивалась, а позже задержала трех человек из числа местных жителей за нарушение закона о тишине и неподчинение сотрудникам полиции.

В Барнауле во вторник неизвестные напали на журналиста Григория Пасько, который приехал проводить семинар по расследовательской журналистике. Со словами «Уезжай из нашего города, мы тебя достанем» один из нападавших сильно ударил Пасько кулаком в висок. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, а его коллеги потребовали тщательного расследования покушения и наказания виновных. Требование обращено, очевидно, к государству, которое законодательно утвердило понятие «иностранный агент» и представители которого в лице полицейских незадолго до нападения приезжали на семинар и переписывали всех его участников якобы для поиска возможных нелегальных мигрантов.

Безусловно, правы те, кто говорит о недопустимости нарушения монополии государства на насилие и опасности наделения одних граждан правом карать других вместо государства. Но нельзя забывать, что и государственное право на насилие не абсолютно и не безгранично и оно не должно нарушать базовые права человека. Никто, в том числе и люди, наделенные властью, не может посягать на свободу слова и совести, собраний и передвижения, на права граждан на благоприятную окружающую среду и человеческое достоинство.

Избиение экологов в Краснодарском крае неизвестными бандитами недопустимо, но также недопустимо уголовное преследование экологов за надписи на заборе. Отвратительно обливание мочой экспонатов разрешенной государством выставки – а насколько соответствует духу Конституции обвинительный приговор суда организатору выставки за «разжигание религиозной вражды»? А «двушечка» за танцы в храме?

Требовать от государства забрать обратно свое монопольное право на насилие недостаточно. Нужно требовать от него большего: соблюдения базовых прав человека.

Беда в том, что призывы и требования к власти уже давно показали совершенную неэффективность.

Автор – журналист