Правила игры: Школы вместо оружия

На встрече экспертов, организованной Центром стратегических разработок в июне для обсуждения вызовов, стоящих перед нашей страной, один из участников брейн-штурма сделал следующее интересное замечание. Одной из причин изолированности России на международной арене, с его слов, является то, что по большей части мы пытаемся решать местечковые проблемы и не принимаем полноценного участия в определении повестки дня в решении вопросов глобальных. После присоединения Крыма подобное положение вещей лишь усугубилось: многие инициативы, реализуемые совместно с экономически развитыми странами, фактически сошли на нет, за исключением контактов в области борьбы с терроризмом.

Вот, однако, пример свежей глобальной амбиции, поддержка которой Россией имела бы колоссальный положительный эффект. Пару дней назад Джеффри Сакс, известный экономист и профессор Колумбийского университета в США, призвал правительство своей страны кардинально изменить структуру расходов на глобальные инициативы и переключиться с поддержки войн и смен политических режимов в различных странах на финансирование глобального образования. В настоящий момент на международные военные программы США тратят $900 млрд в год и лишь $1 млрд – на финансирование образовательных инициатив. Сакс предлагает создать международный Глобальный фонд образования (ГФО), который не только бы помог развивающимся странам выбраться из ловушки неграмотности, но и способствовал бы прекращению новой неявной гонки вооружений, в которую уже включились Россия, Китай и страны Ближнего Востока.

Согласно последнему отчету Международной комиссии по финансированию глобального образования, возглавляемой бывшим премьером Великобритании Гордоном Брауном, к 2030 г. 1,5 млрд человек трудоспособного возраста в развивающихся странах не будут иметь среднего образования. А в странах с низким и средним уровнем национального дохода 422 млн детей так и не закончат начальную школу. Это все при условии сохранения прежнего уровня глобальной помощи в сфере образования. Для того чтобы ситуация изменилась, ежегодное финансирование необходимо увеличить в 10 раз.

Предлагая для этих целей создать ГФО, Сакс знает, о чем говорит: в начале века при его прямом участии был создан Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который уже привел к практически полному искоренению некоторых заразных болезней. Россия, кстати, пожертвовала в этот фонд $317 млн в 2002–2013 гг. Потом наши взносы прекратились.

Поддержка идеи ГФО могла бы способствовать не только изменению неблагоприятного внешнего имиджа нашей страны, сложившегося за последние пару лет, но, возможно, и очередной «перезагрузке» отношений с Западом. Однако еще более важным результатом явился бы вклад этой инициативы в ту же борьбу с терроризмом и установление основ устойчивого мира. Если в ближнесрочной перспективе без участия спецслужб и министерств обороны здесь не обойтись, в долгосрочной перспективе решающую роль должны играть министерства образования.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге