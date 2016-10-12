Гражданское общество: Доктор и науки

В громкой истории с попыткой лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора за «ненаучность» и «абсурдность» его докторской диссертации по истории возникла напряженная пауза: Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала работу Мединского с рассмотрения диссовета Уральского федерального университета (УрФУ), который уже подготовил свое – судя по всему, отрицательное – заключение и пока не определился, в какой диссовет ее теперь направить. Создавшаяся пауза – лучшее время для демонстрации сплоченной, последовательной и непримиримой позиции российского научного сообщества, которому решение комиссии наносит очевидный репутационный ущерб.

Объяснение ВАК – диссовет УрФУ нарушил положенный на рассмотрение работы двухмесячный срок – выглядит неубедительным: срок якобы истек 17 сентября, однако до 7 октября об этом не говорилось ни слова, а в день рассмотрения заявления – 4 октября – ученый секретарь ВАК г-н Аристер просил, а если быть дословным, «информировал о необходимости» отменить заседание диссертационного совета совсем по другой причине: по просьбе самого диссертанта, находившегося в командировке.

Доктор исторических наук Алексей Мосин в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге» назвал произошедшее «какими-то очень недостойными играми» и «плевком в сторону диссовета и всего научного сообщества», а его московский коллега, секретарь Вольного исторического общества Никита Соколов убежден: «Административные рычаги многообразны, но если ВАК не выстоит, значит, система аттестации не может сама себя очистить, а это очень опасный сигнал».

Девятого октября сопредседатели профсоюза «Университетская солидарность» – межрегионального объединения работников высшей школы – опубликовали заявление, в котором признали вопрос лишения степени Мединского сферой своих интересов и сообщили о «готовности предоставить любую помощь ученым, входящим как в диссертационный совет по истории УрФУ, так и в те диссертационные советы, куда может быть перенесено рассмотрение вопроса, в случае оказания на них административного или иного давления».

А в среду на сайте Znak.com появилось заявление Ивана Бабицкого – одного из трех заявителей о лишении Мединского ученой степени. Он объявил о намерении проигнорировать заседание альтернативного диссертационного совета «в знак солидарности с уральскими коллегами, чей двухнедельный труд оказался перечеркнут решением руководства ВАК в лучшем стиле «московского начальства», и призвал гуманитариев публично выразить свое отношение к происходящему: «Это не только борьба с лженаукой <...> для научного сообщества это также дело чести, как бы странно это ни звучало в наше интересное время».

Думаю, научную репутацию Мединского уже вряд ли можно спасти: критические рецензии, общим местом которых является утверждение, что министр культуры вообще не является историком, звучат не только из либеральных уст и не только с площадок, считающихся оппозиционными. Что касается высшей аттестационной комиссии и научного сообщества в целом, то у них шанс спасти свою репутацию пока остается. В «наше интересное время» для этого может потребоваться некая смелость, но все же не героизм.

Автор – журналист