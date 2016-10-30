Статья опубликована в № 4193 от 31.10.2016 под заголовком: Анализ рынка: В чем польза каталога для госзакупок

В настоящее время в госзаказе подробно прописана процедура, как закупать, но нет общеупотребимых описаний того, что закупать. Заказчики, к примеру, бумагу для принтера могут назвать средством для хранения информации. В этом может быть умысел, чтобы процедуру нашел конкретный поставщик, с которым есть договоренность, а может и не быть его, просто заказчики формулируют название объекта закупки по-разному. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация. Мы знаем, кто заказчик, знаем, сколько денег он потратил. А вот что именно заказчик купил, не знаем!

Также заказчики присваивают разные коды ОКПД2, произвольно описывают закупаемую продукцию, по своему усмотрению формируют наименование контракта. Так как одни и те же товары, работы, услуги называются по-разному, их поиск, систематизация, контроль и анализ крайне затруднены. Недостаточно подробное описание существенных характеристик приводит к риску поставки некачественных товаров, а излишние требования, напротив, к заточке под возможности конкретного поставщика. Некорректная кодификация нарушает статистику закупок.

Для решения указанных проблем и необходимо разработать каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных закупок. Номенклатурные позиции каталога требуется снабдить корректными наименованиями, необходимыми характеристиками и описаниями, кодифицировать по ОКПД2 и другим используемым классификаторам. В результате будут созданы каталожные наименования и описания, используемые при формировании объекта закупки, которыми будут оперировать все заказчики. Также нужно предоставить заказчикам снабженную максимально удобным функционалом информационную систему для работы с каталогом и обеспечить обязательный выбор из него закупаемой заказчиком продукции.

18 млн повторов

В упрощенном виде процесс формирования каталога можно представить следующим образом. В соответствии с потребностью заказчика создается номенклатурная позиция каталога, например, «Вода питьевая негазированная высшего качества в бутылях 19 л». Путем анализа рынка собираются сведения о функциональных аналогах, т. е. конкретных товарах, соответствующих предъявляемым заказчиком требованиям. В итоге созданная позиция содержит наименование, описание и перечень значимых для заказчика характеристик и их значений. Как раз этой многократно дублируемой работой и занимается сейчас «миллион специалистов»! Сколько заказчиков закупают такую воду, столько раз и повторяется процесс.

В докладе Минэкономразвития о работе контрактной системы в первом полугодии 2016 г. указано: «По состоянию на 30 июня 2016 г. в Единой информационной системе (ЕИС) зарегистрировано 258 374 организации-заказчика, из которых в текущем году фактически осуществляют закупочную деятельность 186 287 заказчиков. На официальном сайте ЕИС в первом полугодии 2016 г. было размещено 1 530 948 извещений об осуществлении закупок на сумму около 2,54 трлн руб.».

По данным исследований компании «Икс-прайс», в спецификации одного контракта в среднем содержится 15 позиций. Таким образом, в первом полугодии 2016 г. заказчики должны были сделать описания для 22,5 млн позиций товаров, работ, услуг. По опыту работы с объектами закупок в Москве и результатам исследований контрактов, содержащихся в ЕИС, около 80% номенклатуры закупок являются стандартными, типовыми. То есть заказчики 18 млн раз описывали типовые закупки: яблоки, шприцы, бензин, стиральные порошки и прочие подобные товары.

Но ведь указать на необходимый предмет гораздо легче, чем подробно описать его!

Именно для того чтобы тысячи, а для часто закупаемых видов продукции сотни тысяч (!), раз не делались запросы информации для анализа рынка, не формировались бесконечно варьируемые описания с целью дальнейшей организации закупки продукции с одинаковыми на самом деле характеристиками, и создается каталог. И вот тогда формированием описания закупаемой продукции будет занято во столько же раз меньше специалистов, сколько раз производится закупка идентичной продукции!

Хватит 200 000 позиций

Но это только малая часть пользы, которую принесет качественный каталог! Кроме сокращения затрат на описание одинаковых объектов закупок применение каталога решит еще целый ряд ключевых задач. Например, кардинально облегчится поиск в ЕИС, что даст возможность учета и контроля закупок, а значит – полноценного управления. Также появится возможность организовать процесс ценового мониторинга и определения референтных цен.

Конечно, не все позиции каталога могут быть стандартными, т. е. сохранять неизменным свое описание при формировании объекта закупки. Описания и характеристики технически сложных изделий, работ, услуг будут варьироваться, однако этот процесс также можно поставить под контроль, сформировав стандартные форматы описаний, справочники характеристик и их допустимых значений, а также справочники видов работ и услуг.

Считается, что потребности заказчиков настолько разнообразны, что количество позиций каталога будет бесконечно велико. Но анализ закупаемых заказчиками товаров, работ и услуг показывает, что 75% закупок приходится менее чем на 500 классификационных группировок, для заполнения которых потребуется около 200 000 позиций каталога. Эта задача, безусловно, выполнима.

Начать формирование каталога целесообразно с нескольких тысяч наиболее востребованных позиций, в том числе используя уже имеющиеся региональные разработки.

Стоимость создания и сопровождения каталога зависит как от количества, так и от полноты информации о каталожных позициях. Цена разработки одной позиции может находиться в диапазоне от 100 до нескольких тысяч рублей. В целом создание общероссийского каталога из 100–200 000 позиций мы оцениваем в несколько сотен миллионов рублей. Эффект же от внедрения каталога, по самым консервативным оценкам, составит десятки миллиардов рублей ежегодно!

Необходима координация

В рамках одной статьи невозможно осветить все вопросы, касающиеся создания каталога. Например, за чей счет будет финансироваться создание и сопровождение каталога, в каком порядке будут определяться референтные цены или как будут заноситься в каталог отсутствующие необходимые заказчикам позиции. Разговор может быть продолжен. Задача создания каталога настолько масштабна и сложна, что справиться с ней в одиночку не способно ни одно ведомство или компания. Каталог должен стать результатом скоординированных действий заказчиков, производителей и поставщиков продукции, специалистов в области каталогизации и информационных систем.

Автор – гендиректор компании «Икс-прайс», управляющий партнер компании «Ценовые и контрактные решения»