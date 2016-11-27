Правила игры: Страна филантропов

В эти выходные отпраздновал свое десятилетие известный благотворительный фонд «Подари жизнь». За прошедшее время фонд не только буквально подарил жизнь многим тяжело больным детям – вместе с другими благотворительными организациями он помогает укрепить гражданское общество в стране.

Каких-то лет десять назад благотворительные фонды у россиян не вызывали доверия: пожертвования делали от силы 20% населения, а филантропия была делом больших бизнесов и их богатых владельцев. Еще в 2010 г. на мою попытку вовлечь приятеля в одну благотворительную инициативу он заявил, что я оторвался от жизни и не понимаю российской действительности. С его слов, у нас никто не верил никаким фондам и на благотворительность не жертвовал. Я тогда работал в Великобритании, и слышать это было действительно странно.

В Англии частная «мини-филантропия» является обычным, даже рутинным делом, чему способствовало, например, появление краудфандинговых онлайн-платформ. Самая известная из них – JustGiving – была запущена в 2000 г. Подобные сервисы позволяют создать свою краудфандинговую страницу для любых целей: например, организовать сбор средств среди знакомых в поддержку своего благотворительного забега (так называемый charity running). JustGiving не только автоматически перечисляет эти деньги нужному фонду, но и освобождает их от подоходного налога.

В России заметных технологических решений, облегчающих филантропию, пока так и не появилось. Однако доля населения страны, жертвующая деньги благотворительным организациям, в последние два года стабильно держится на уровне 50%. По данным Charities Aid Foundation, британской НКО, работающей в России с 1993 г., число волонтеров выросло более чем в два раза за последний год. Согласно порталу NewRunners, набирает популярность тот же charity running. Можно сказать, что благотворительность теперь в моде, но у меня есть и другое объяснение.

С нормативной точки зрения экономической теории государство должно заботиться о благосостоянии общества, корректируя так называемые провалы рынка. Смысл существования чиновников – делать нашу жизнь лучше там, где рынок это сделать не может. Однако, когда на практике государство коррумпировано и неэффективно, провалы государства корректируются благотворительностью, т. е. за счет граждан. В этом проявляется сплоченность гражданского общества, особенно когда политические свободы ограничены.

Небывалый рост фондов и инициатив, помогающих детям, старикам, бездомным животным, распространение волонтерских движений – это для нас одновременно и хорошие, и плохие новости. Плохие – потому что мы сами делаем за государство его работу, разочаровавшись в его дееспособности. Хорошие – потому что гражданское общество у нас все-таки есть.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге