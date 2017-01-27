Республика: Партия женщин

Недавние выступления женщин против Дональда Трампа, прокатившиеся по всему миру, в какой-то степени были вызваны тем, что новый президент США – сексист. Но этого наблюдения совершенно недостаточно, чтобы объяснить природу громкой акции протеста и оценить ее последствия. Политические амбиции женщин не сводятся к борьбе с гендерной дискриминацией.

Когда в одном месте собирается много мужчин, объединенных политическими лозунгами, никому не придет в голову говорить, что они хотят защитить свои права. Когда проходит съезд политической партии, никто не скажет, что цель этой партии – каким-то образом улучшить положение членов партии. Крупные политические объединения никогда не являются группами интересов, они всегда борются за какие-то идеалы высокого порядка. Когда полмиллиона женщин выходят на улицы города с плакатами, абсурдно и оскорбительно считать, что они делают это за одни только свои интересы.

Если женщины в совокупности представляют собой скорее политическую партию, чем группу интересов (это и на самом деле так), чем их взгляды отличаются от взглядов другой партии виртуальной двухпартийной системы, т. е. мужчин? К счастью, есть множество опросов, исследований и даже естественных экспериментов, которые позволяют описать эту разницу.

Первое и самое очевидное расхождение между двумя партиями – отношение к войне. Во всех опросах общественного мнения за последние 50 лет женщины меньше были склонны поддерживать военные действия, чем мужчины. Это в равной степени касается и американских вторжений во Вьетнам и Ирак, и российской операции в Сирии. По всему миру женщины предпочитают тратить деньги не на оборону, а на другие общественные блага. Экономисты Патрисия Функ и Кристина Гутман посмотрели, как изменилась структура бюджета в Швейцарии после того, как женщины получили право голоса (в 1971 г.). Это событие почти не повлияло на объем государственных затрат (-7%), но сильно изменило их структуру. Женщины гораздо больше были склонны поддерживать расходы на охрану окружающей среды и развитие транспортной инфраструктуры, но отказывались финансировать оборонный бюджет и сельскохозяйственные дотации.

Экономист Эстер Дуфло с соавторами сравнила индийские деревни, которыми управляли женщины и мужчины. Оказалось, что количество общественных благ было больше, а их качество по меньшей мере не хуже в тех деревнях, которыми управляли женщины. Дети в таких деревнях имели лучший доступ к питьевой воде и чаще были привиты. Девочки реже прогуливали школу, и коррупции было меньше. Вот еще одно важное различие между партиями: чем больше женщин на ответственных постах, тем менее коррумпирована система. Это одинаково верно для парламентов европейских стран и деревень третьего мира.

Широкое распространение избирательных прав среди женщин – один из главных факторов социального прогресса в послевоенном мире. Ситуация с правами женщин за последние полвека улучшилась, но не только она. Мы вообще теперь живем в куда более приятном месте. Если благодаря Трампу женщины еще больше расширят свое политическое участие, мир станет еще лучше.

Автор – редактор «Секрета фирмы»