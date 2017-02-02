Гражданское общество: Не бояться говорить

Совет Федерации ожидаемо проголосовал за декриминализацию семейных побоев (см. статью на этой же странице). Один из самых обсуждаемых законопроектов последнего времени стал ответом на запрос поборников «традиционных ценностей» и одновременно вызвал резкую критику со стороны общественных организаций, занимающихся помощью жертвам домашнего насилия, и опасения, что склонные к агрессии в отношении близких лиц воспримут изменения как индульгенцию. Все три чтения законопроекта в Думе сопровождались пикетами защитников жертв насилия и сторонников невмешательства во внутренние дела семьи.

«Голосуя за декриминализацию побоев, государство дает сигнал домашним боксерам, что бить можно, а штраф можно также оплатить из семейного бюджета. Мы все понимаем, что семейный бюджет в России общий. И избитая жертва будет наказана еще и финансово. Часто насильник сможет ее же деньгами оплатить штраф за то, что он ее избивал», – написали накануне голосования в верхней палате в открытом письме Валентине Матвиенко члены Совета по правам человека и общественники, в том числе руководители кризисных центров. Статья 116 УК просуществовала в своем нынешнем виде всего полгода – слишком недолго, чтобы можно было говорить о ее эффективности или неэффективности. Летом по инициативе Верховного суда в целях разгрузки судов и гуманизации уголовного законодательства побои были декриминализованы, кроме совершенных из хулиганских побуждений и по мотивам религиозной, расовой и другой вражды. Но тогда же к исключениям добавили побои в отношении близких лиц. Спустя полгода парламентарии сочли это «антисемейными нормами» и призвали к установлению единой ответственности за побои вне зависимости от наличия или отсутствия родства.

Как сторонники, так и противники вмешательства государства в семейные дела могут привести в пример много историй. Бездушное применение любого закона чревато трагедиями: в обществе давно зреет недовольство и случаями игнорирования насилия в семье, приведшего к гибели жертвы, и случаями неправомерного изъятия детей из семьи по подозрению в применении к ним насилия.

Но самое главное – в последнее время в российском обществе происходят серьезные и важные изменения: тема насилия, не только в семье, перестает быть маргинальной и постепенно становится частью основного дискурса. Язык и тональность этих разговоров еще не до конца сформировались и часто вызывают отторжение, что особенно ярко проявилось в обсуждении последних громких историй о сексуальном насилии в элитных школах. Но язык, очевидно, сложится. Это позволяет надеяться, что законодательство в отношении семейного насилия скоро пополнится специальным законом о его профилактике. Понятно, что от флешмоба в соцсетях #Янебоюсьсказать до общественного консенсуса об абсолютной недопустимости насилия в качестве решения каких бы то ни было проблем должно пройти время. Но то, что этот разговор начался и, кажется, не собирается прекращаться, крайне важно.

Автор – журналист