Политэкономия: Румынская Болотная

Протесты в Румынии продолжаются с 31 января, и даже отставка министра юстиции (он оказался ответственным за формулировки нормативного акта, декриминализировавшего отдельные виды коррупции) не успокоила ситуацию. Протестующие требовали отставки ключевых фигур социал-демократической партии, которые лишь недавно заняли посты в кабинете министров. И в результате парламент проголосовал за проведение референдума по поводу антикоррупционных реформ.

Природа румынского протеста схожа с тем, что происходило в Москве на Болотной площади. Да, отличия очевидны: Румыния – член ЕС с 2007 г., элементы противоракетных систем НАТО размещены на ее территории, она явным образом стремится обрести институциональные якоря на Западе, аналитики инвестиционных фондов ожидают от Румынии масштабного экономического роста, пусть и с низкой базы, но с большими перспективами, требования площади поддержал президент страны. Сходство в том, что протест в столице Румынии – этический. Как и в Москве декабря 2011-го. Как в Польше конца 2016 г. Это протест против несправедливости и вранья – беспартийный, лишенный внятного лидерства и идеологии. Это мирный протест, и пока, несмотря на неизбежные эксцессы, полиция не устраивала на площади Победы Болотную площадь образца 6 мая 2012-го. И так же как в России, обороняясь от протестной волны, элиты, несмотря на свою вроде бы прозападную ориентацию, начинают рассказывать о происках мировой закулисы: оказывается, все было проплачено Джорджем Соросом!

Можно искать объяснение действий правительства в происхождении правящей партии социал-демократов, родословную которой ведут от Фронта национального спасения, а далее – партии Чаушеску. Но коррумпированными во многих постсоветских странах оказывались элиты любого политического окраса. И надо отдать должное румынам – страна добилась успехов в борьбе с коррупцией благодаря эффективному функционированию Национального антикоррупционного директората, рейтинг доверия которому на 40 процентных пунктов выше рейтинга правительства. При этом глава директората – 43-летняя бывшая баскетболистка Лаура Ковеси оказалась одним из самых популярных политиков в стране.

Происходящее – это протест против коммерциализированного совка, блеск и нищета которого отражены в архитектуре. Символическим образом советская власть в ее тоталитарном изводе «отлита в граните» мегаломанических бухарестских зданий времен Чаушеску, а бедность зияет в аутентичных, но уже обветшавших до последней несущей стены кварталах старого города.

Такого рода протест, как и волна правого и левого популизма на Западе, спровоцирован несправедливостью элит и социальным неравенством. Однако это прямо противоположный «трампизму-лепенизму» тренд, хотя и не менее значимый, – если угодно, анти-Брекзит, контрпопулизм: Румыния, формально став частью Европы, не завершила свой транзит. И люди хотели бы его завершить, двигаясь на Запад, а не на Восток. Здесь Rachiu de prune, которым согревался в тоталитарном Бухаресте герой романа Сола Беллоу «Декабрь декана», все тот же – жестоко обжигающий гортань, зато любой молодой человек может указать дорогу на безукоризненном английском.

Возможно, потому, что у них нет своего Крыма и фантомных болей империи.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги