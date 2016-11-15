Цитата недели

У нас в Сбербанке нет футуролога. Я всегда считал, что самый главный футуролог – это я сам.

Правительство все еще единственный европеец в России», – писал Пушкин Чаадаеву 180 лет назад. С тех пор европейцев у нас, конечно, поприбавилось, несмотря на то что все эти годы происходил их естественный отток на Запад и искусственный – на Восток. Но чиновные люди в России продолжают считать себя главными носителями цивилизации.

В каждой западной технологической компании есть человек, глубокий эксперт в соответствующей области, в обязанности которого входит футурология – представление того, куда должна развиваться компания, рассказывал президент Сбербанка Герман Греф на конференции «Вперед в будущее: роль и место России». В Сбербанке такой футуролог действительно сам Греф.

История Грефа, девять лет назад возглавившего Сбербанк и с тех пор, как барон Мюнхгаузен, тянущего самого себя за волосы вместе с лошадью (зачеркнуто) с самым большим банком страны из болота совка, достойна уважения. Президент Сбербанка постоянно притаскивает в нашу глубинку из заморских путешествий какие-нибудь новые дивные чудеса. То про блокчейн заговорит – мол, придет такая технология и убьет банки, а туда им и дорога. То о больших данных заикнется – мол, это «новая нефть» для экономики. То переводит всю команду разработчиков на новые, гибкие (agile) методы разработки.

В активе Грефа не только трансферт западных идей в Россию. Так, созданный в 2011 г. Сбербанком дочерний разработчик «Сбертех» за пять лет превратился в крупнейшего IT-работодателя страны – 8500 его сотрудников ежедневно что-то разрабатывают для банка. В 2012 г. появился венчурный фонд Сбербанка, высадившийся в Кремниевую долину и отметившийся рядом сделок: например, летом фонд рассказывал о своей инвестиции в Uber.

Несколько лет назад Греф рассказывал, что видит Сбербанк не финансовой, а скорее телекоммуникационной компанией. И вот в мае этого года банк разработал собственный мессенджер с возможностью денежных переводов и продажи товаров компаний-партнеров. А в октябре Сбербанк создал на сети Tele2 виртуального сотового оператора, чтобы популяризировать свои финансовые услуги среди владельцев смартфонов и сэкономить на обслуживании клиентов.

Греф в самом деле может считать себя главным футурологом в Сбербанке (по крайней мере, мы не знаем о других сбербанковских гуру). Но вот на Западе штатные футурологи не работают руководителями компаний, и это правильно. Футуролог – это человек, витающий где-то между мирами, ему нужна твердая рука трезвого практика, чтобы отделить в его прогнозах зерна от плевел, решить: вот это гениально, а это туфта. Хорошо, если в окружении Грефа такие люди есть. Потому что иначе получается, что президент Сбербанка не только сам себе футуролог, но и сам себе судья.