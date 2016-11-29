Цитата недели

Бесплатные перелеты гендиректор второго по пассажиропотоку лоукостера в мире (первый – американская Southwest) посулил, выступая в Лондоне на конференции Ассоциации операторов аэропортов. Авиакомпания будет зарабатывать не на билетах – аэропорты станут делиться с ней деньгами, потраченными пассажирами в терминалах. Правда, О’Лири тут же сделал несколько оговорок (цитаты по The Guardian): нулевые тарифы появятся в течение 5–10 лет; они не будут доступны из крупнейших хабов, которые не согласятся даже ради трафика обслуживать авиакомпанию бесплатно; нужно сокращение или отмена некоторых налогов (но такие процессы идут – например, в этом году в Великобритании отменен налог на авиапассажиров моложе 16 лет).

Но прозвучало все равно громко. Особенно из уст, пожалуй, самого известного топ-менеджера мировой авиационной индустрии, превратившего Ryanair в образец финансовой успешности. Конечно, О’Лири – мастер скандального самопиара, некоторые его высказывания далеко за гранью фола явно рассчитаны на таблоиды (чего стоит хотя бы «Немцы ради низких тарифов будут ползти голой задницей по битому стеклу» или «Ryanair привозит на пляжи Испании, Италии и Греции много разных культур, где они спариваются и совокупляются в интересах панъевропейского спокойствия»), другие в приперченной форме передают методы работы Ryanair: «Вас атакует столько объявлений и тележек, сколько только возможно, спящих будят, чтобы продавать им вещи» или «Мы подумывали сделать на входах в туалеты [в самолетах] слоты для монет... заплати и мочись (в оригинале pay-per-pee. – «Ведомости»)».

Но на этот раз гуру, похоже, был серьезен. Европа очень плотно населена, сеть аэропортов не в пример гуще российской, почти у всех крупных городов помимо основных аэропортов-хабов есть альтернативные скромные гавани, куда и летают лоукостеры (в том числе российская «Победа»). Между аэропортами существует конкуренция за трафик, и большую часть их выручки (опять-таки в отличие от России) составляют неавиационные доходы (паркинг, аренда магазинов и офисов, интернет, сдача в аренду автомобилей и др.), а не сборы с авиакомпаний. Поэтому они вполне могли бы обслуживать генерирующую огромный трафик Ryanair бесплатно и даже отдавать ей часть неавиационных доходов.

В России по тем же причинам мечта О’Лири кажется неосуществимой: ни в одном крупном городе, кроме Москвы, нет больше одного аэропорта, значит, нет и конкуренции. Тарифы московских аэропортов самые низкие в стране, но даже «Домодедово», бизнес которого считается наиболее диверсифицированным, от неавиационной коммерции получает только 16% выручки (данные за первое полугодие).

Средний билет Ryanair в 2015 г. стоил 46 евро, в этом году лоукостер планировал удешевить его на 10–15%, приводит данные The Guardian.