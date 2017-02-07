Цитата недели

Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший.

На прошлой неделе генпрокурор России Юрий Чайка впервые подробно прокомментировал (в интервью ТАСС) бизнес своих сыновей – старшего Артема и младшего Игоря. На вопрос: «Вам не кажется щекотливой ситуация, когда отец, т. е. вы, занимает высокий государственный пост, а его дети делают успешную карьеру в бизнесе?» – он ответил, шутливо, тоже вопросом: «А почему меня должно это смущать?»

Действительно, сын за отца не отвечает, как и отец за сына. Это в демократическом обществе при малейшем подозрении на конфликт интересов между чиновником и его родственниками-бизнесменами у общества возникают к чиновнику вопросы, которые не могут игнорировать СМИ и сам чиновник, если он дорожит репутацией. Бывают вообще странные случаи: например, экс-президенту Германии Кристиану Вульфу пришлось покинуть пост после скандала с частным кредитом на покупку дома, взятым у супруги предпринимателя-миллионера Эгона Геэркенса, – около 500 000 евро не под 4,6% годовых, минимальной на тот момент ставки для рынка, а под 4%. Каких-то 0,6 процентного пункта! Смешно.

В России у общества вопросов не возникает, поскольку у нас практически отсутствует институт репутации. Конфликт интересов как термин, конечно, существует, но наполнение его смыслом происходит в сугубо индивидуальном порядке.

А в том, что у сыновей генпрокурора еще и с мозгами все в порядке, сомневаться не приходится. Разве может человек без мозгов участвовать в приватизации значимых производственных компаний – Первой нерудной компании (ПНК), одного из крупнейших поставщиков щебня для РЖД, и Тыретского солерудника, контролирующего 35% рынка пищевой соли в Сибири, по данным ФАС (или 8% общероссийского, по данным Чайки-отца), – или получить 40-миллиардный контракт на вывоз мусора?

Конечно, Юрий Яковлевич погорячился с заявлением, что его отпрыски создали бизнес с нуля: все эти бизнесы, за исключением, пожалуй, мусорного, и до прихода младших Чаек прекрасно работали. Так, ПНК, согласно ее годовым отчетам, на момент прихода нового контролирующего акционера была прибыльна – 12,4 млн руб., 12,4 млн руб. и 13,8 млн руб. соответственно в 2012, 2013 и 2014 гг. (возможно, Юрий Яковлевич как генпрокурор использует какую-то секретную информацию, когда говорит: «В 2014 г. Артем выкупил у РЖД убыточную ПНК <...> и за короткое время сделал ее прибыльной»).

В одном я полностью согласна с Юрием Яковлевичем – мальчики сами создали свой бизнес. Настоящий, с выручкой в миллиарды рублей, значимый на отдельных рынках. Это вам не юношеские причуды с крышеванием незаконных подмосковных казино или незаконным захватом пароходств. Здесь все по-взрослому. А папа, что папа? Мало ли у кого кем работает папа.