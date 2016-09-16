Намек на операцию

США неоднократно вмешивались в политику других стран – и во время холодной войны, и после нее. Плохо скрываемые попытки России повлиять на процесс выборов американского президента в 2016 г. – первый очевидный случай, когда США сами стали объектом подобного вмешательства. При этом русский медведь ломится в открытую дверь. Все, что нужно сделать Владимиру Путину, чтобы создать проблемы США, – это посеять в головах американцев сомнения в честности грядущих выборов. Значительное число американцев уже подозревает, что результаты ноябрьских выборов могут быть сфальсифицированы. Один из них – Дональд Трамп, первый кандидат в президенты США, прибегнувший к помощи иностранного государства для организации утечки данных, компрометирующих его оппонента. Уязвимость американской демократии по отношению к мошенничеству, если таковая существует, может проявиться именно сейчас.

Каковы шансы Путина на успех? В определенной степени у него уже что-то получилось. В интервью Bloomberg на прошлой неделе Путин неубедительно отрицал, что Россия имеет отношение к последним хакерским атакам на демократическую партию. «Чтобы сделать это, нужно держать руку на пульсе и понимать особенности внутренней политической жизни США. Я не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом», – заявил он с понимающей улыбкой. Российский президент мог бы еще и подмигнуть в камеру. В причастности к хакерским атакам российских спецслужб не сомневаются ни американские эксперты по кибербезопасности, ни ведущее расследование ФБР.

Вполне ясны и возможные мотивы. Электронная переписка из взломанной базы данных демократической партии, из которой следовало предвзятое отношение коллег Хиллари Клинтон к ее сопернику Берни Сандерсу, была опубликована в июле накануне партийного съезда. Информация взбудоражила сторонников Сандерса, многие из которых уже подозревали Клинтон в фальсификации результатов праймериз. Джулиан Ассанж, основатель портала WikiLeaks, опубликовавшего переписку, пообещал новые разоблачения до ноябрьских выборов. «Вопрос не в том, опубликуют ли русские еще данные, а в том, когда они это сделают», – считает Дмитрий Альперович, сооснователь CrowdStrike, одной из крупнейших компаний в США, занимающихся кибербезопасностью. Ассанж, через которого Россия предпочитает сливать данные, обещает «анонсы» в ближайшие дни.

Легко – но, видимо, неверно — будет предположить, что Трамп работает напрямую с Путиным, добиваясь недоверия к результатам ноябрьских выборов. Выступая с речью в июле и выражая согласие баллотироваться в президенты, Трамп заявил: «Крупный бизнес, медиаэлиты и основные доноры поддерживают кампанию моего оппонента, потому что знают, что она сохранит нашу коррумпированную систему». Вскоре после этого штаб Трампа убрал из текста платформы республиканской партии поддержку украинских властей в конфликте с Россией. Это произошло спустя четыре года после того, как Митт Ромни, тогдашний кандидат в президенты от республиканцев, назвал Россию и США основными геополитическими противниками.

Ничто не демонстрирует враждебного захвата республиканской партии Трампом лучше, чем разворот на 180 градусов в отношениях с Россией. Все хакерские атаки – например недавняя утечка данных из систем регистрации избирателей в Аризоне и Иллинойсе – по всей видимости, идут на пользу Трампу. Он извлекает выгоду из всего, что может вызвать неуверенность в победе Клинтон в ноябре. Кажется, только он подвергает сомнению роль России в этих утечках. «Я думаю, это маловероятно. Может, демократы сами все это устроили», – сказал Трамп в интервью российскому телеканалу (да-да, именно так). Кроме того, он заявил, что Путин в гораздо большей степени является лидером, чем Барак Обама.

Между тем Путин значительно более коварный игрок, чем Трамп. В начале своей карьеры он проходил обучение в управлении «активных мероприятий» КГБ, занимавшемся приемами ведения политической борьбы. Сейчас Трамп предоставил российскому лидеру великолепный шанс опорочить демократическую модель США самыми изощренными из существующих методов. Победа Трампа на выборах совершенно не обязательно интересует Путина, в отличие от подрыва глобального доверия к американской системе. Путин к тому же более искушенный тактик, чем Клинтон. Когда Обама пришел к власти в 2009 г., вместе с Клинтон они пытались посеять раздор между Путиным и Дмитрием Медведевым, но не преуспели. В 2011 г. Клинтон выступила в поддержку протестного движения в России, выражавшего недовольство фальсификацией итогов выборов. Это также не сработало. В 2014 г. Вашингтон поддержал сторонников свержения пророссийского правительства на Украине. Путин в ответ присоединил Крым. Можно ли представить себе более сладкую месть, чем вмешательство в ход президентских выборов в США?

И препятствия этому не так значительны. Не нужно подделывать ни одного голоса, даже если бы это было в принципе возможно. Путину достаточно заставить людей сомневаться в результатах выборов. Трамп и поддерживающие его СМИ сделают все остальное. Звучит неправдоподобно? Тем не менее это вполне возможно. Путин непревзойденный знаток того, как запустить кота в демократическую голубятню. Он прекрасно знает, что пропаганда хорошо работает при наличии восприимчивой аудитории. Забудьте о репутации Америки в мире. Посмотрите на то, как американцы видят себя сами. Многие американцы имеют достаточно оснований думать, что политическую систему в США захватили влиятельные и богатые люди. Это объясняет тот факт, что столь многие делают безнадежную ставку на Трампа. Их лошадь, скорее всего, проиграет. С другой стороны, Путин получит изрядное удовольствие, наблюдая за скачками.

Перевела Надежда Беличенко

Автор – обозреватель Financial Times