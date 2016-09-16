Взрыв недоверия

До того как выявились проблемы с аккумуляторами, Samsung успел выпустить 2,5 млн новых смартфонов и продать около миллиона

История с новым смартфоном Samsung, аккумуляторы которого, как выяснилось, могут взорваться во время зарядки, наделала шума и основательно снизила капитализацию южнокорейской компании. Котировки ее акций направились вниз после того, как авиаперевозчики один за другим начали запрещать пассажирам включать, а тем более заряжать Samsung Galaxy Note 7 на борту. В минувший понедельник – после того как Samsung призвал покупателей нового смартфона срочно обменять его на новый, его капитализация на бирже Сеула потеряла 7% – это стало крупнейшим падением с октября 2008 г. До того как выявились проблемы с аккумуляторами, Samsung успел выпустить 2,5 млн новых смартфонов и продать около миллиона.

О том, что батареи устройств могут перегреваться, предупреждали многие производители, и не раз. Бывали и случаи массовых замен устройств. Почему же фиаско Samsung оказалось таким резонансным?

Прежде подобные истории касались по большей части ноутбуков: например, в 2006–2007 гг. сразу несколько их поставщиков в буквальном смысле слова обожглись на батареях Sony. А самый громкий скандал, в центре которого оказывался телефон, был связан с Nokia и разразился, страшно сказать, в 2004 г.

До возгораний дело доходило все-таки в исключительных случаях, а тут – 35 жалоб за первые же две недели продаж.

И уж очень некстати произошел конфуз с Note 7 – всего за несколько дней до премьеры главного конкурента, iPhone 7. В последние год-два рынок как-то привык к мысли, что iPhone, может быть, и не единственное в мире устройство, заслуживающее называться смартфоном (да простят меня поклонники сего продукта). Многих смущает, что с выпуском каждой новой модели Apple быстро сворачивает поддержку моделей-предшественниц, фактически вынуждая их владельцев выложить еще $500–1000 за очередную новинку. Многие обращают внимание, что эти новинки с каждым разом все меньше и меньше отличаются от предыдущих образцов. Про iPhone 7 газета The Wall Street Journal и вовсе высказалась в том духе, что это, мол, очень неплохой смартфон, только на год устаревший. Из статистики Gartner видно, что доля Apple на мировом рынке (если считать в штуках) сокращается, а доля Samsung устойчива.

И тут вдруг выясняется, что его новинка – взрывоопасная штука, которую лучше вовсе не включать.

Удар по репутации мощный, но, скорее всего, не смертельный. Модельный ряд у Samsung широкий, и, если не случится новых неприятностей, последствия могут ограничиться недоверием к конкретной модели, но не к бренду. Хотя людей, задумывающихся, не стоит ли потратить гораздо меньшие деньги на какой-нибудь китайский аппарат, пожалуй, прибавится.