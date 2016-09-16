Институт наблюдения за властью

Несмотря на сравнительно пассивное отношение граждан к выборам, готовность идти наблюдателем изъявляет каждый четвертый. По данным ВЦИОМа, готовность пойти наблюдателями на выборы высказали 26% россиян (против 33% в 2011 г.). Это много с учетом того, что до 2011 г. движения наблюдателей практически не существовало (до этого наблюдателями в основном были представители партий), а в прошедшие пять лет власть планомерно работала на снижение гражданской активности. Впрочем, доля тех, кто идти наблюдателем не готов, выросла с 60 до 70%.

Довольно высокий процент готовых наблюдать, скорее всего, свидетельствует, что эта практика перестала восприниматься как что-то непривычное, говорит Юлия Скокова, занимающаяся исследованием феномена наблюдателей в НИУ ВШЭ. Однако такая готовность вовсе не означает реального участия (за последние пять лет были наблюдателями только 6% участников опроса).

Феномен независимого наблюдательства возник взрывным образом в 2011 г. Наблюдатели трех призывов – парламентских выборов 2011 г., президентских 2012 г. и парламентских 2016 г. – не похожи друг на друга, говорит координатор проекта «Гражданин наблюдатель» Инна Куртюкова. В первый раз в наблюдатели пришли люди идейные, энтузиасты – многие из них работают до сих пор. В 2012 г. среди новичков было много тех, кто пришел на волне моды на активизм.

На волне интереса к выборам в 2011–2012 гг. возникли независимые организации, координирующие и готовящие наблюдателей, – в их числе «Гражданин наблюдатель», «Лига избирателей», «Росвыборы», СОНАР, которые смогли выстроить партнерские отношения с партиями.

Самоорганизация наблюдателей быстро развивалась – были разработаны механизмы электорального мониторинга, юридической поддержки наблюдателей, сбора средств на их деятельность, появился «электоральный туризм» (практика выезда наблюдателей из крупных городов на региональные выборы).

Свидетельством значимости общественного движения является запуск контрдвижений, призванных перехватить повестку у оппозиции, отмечает Скокова. В случае наблюдателей это, например, корпус наблюдателей «За чистые выборы», созданный в январе 2012 г. на базе Ассоциации юристов России (председатель попечительского совета – президент страны).

Из разового всплеска энтузиазма наблюдение для многих превратилось в долгосрочную активность. Именно такие люди составляют сегодня ядро наблюдателей, готовых действовать даже в условиях явного давления со стороны власти.

С другой стороны, риторика власти и ЦИК по отношению к наблюдателям изменилась (в мае Элла Памфилова приняла участие в форуме, организованном, в частности, «Голосом», и призвала избиркомы взаимодействовать с независимыми наблюдателями). Многие из наблюдателей нового призыва заинтересовались процессом после того, как власть перестала видеть в них врагов.