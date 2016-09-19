15% на патриотизм

Правительство обязало госкомпании и монополии отдавать в закупках приоритет российскому производителю товаров и услуг. Как следует из подписанного премьером постановления, заявки с отечественными предложениями автоматически будут участвовать в конкурсах с понижающим коэффициентом в 15% от выставленной цены (оплата будет проводиться по полной цене). Такая опция была изначально заложена в закон о закупках госкомпаний, но не использовалась, о чем премьеру недавно напомнил бизнесмен из Мурманска: мол, госкомпании и рады бы поддержать отечественного производителя, но суды и ФАС считают такое проявление патриотизма ограничением конкуренции. Больше не будут.

Это первый случай предоставления универсального преимущества всем отечественным производителям при закупках госкомпаний. До сих пор правительство подступало к этому с разных сторон – обязывало согласовывать закупки для крупных инвестпроектов с комиссией по импортозамещению, рассылало директивы своим представителям в госкомпаниях, обязывающие добиваться закупок отечественного ПО, и т. д.

В отношении госзаказа приоритетом пользуются поставщики товаров из ограниченного списка. В том или ином виде ограничения госзакупок установлены в отношении 420 видов иностранных товаров и услуг. Например, иностранное ПО можно закупать только в отсутствие российского аналога, а импортные лекарства – если нет как минимум двух заявок на аналогичные отечественные лекарства или производства стран – членов Евразийского экономического союза. Многие виды продуктов – мясо, молоко, соль, сахар и икру – для госнужд можно закупать только российского производства.

Все эти ограничения, как декларируется на сайте правительства, должны «стимулировать развитие отечественной промышленности». Но стимулируется производство, т. е. собственно изготовление товара или предоставление услуги, но не их качество – в этом смысле режим приоритета губителен, как и другие стимулы импортозамещения. Тем самым государство формализует приоритет происхождения перед всеми остальными свойствами – т. е. готовность поступиться качеством и ценой.

Цена же отечественных товаров и услуг из-за таких искусственно созданных преференций непременно вырастет и это означает рост расходов бюджета, уверен гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. После введения ограничений на закупки импортных лекарств и медизделий отечественная продукция подорожала на 35%, а дешевая просто перестала производиться, напоминает он. Роста цен может и не случиться, в каких-то случаях может быть даже и снижение – но зависит лишь от давления государства в конкретной сфере, считает руководитель Ассоциации директоров по закупкам Андрей Черногоров.