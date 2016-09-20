Вместо забастовки

Работники в период кризиса становятся более изобретательными в защите своих трудовых прав. Число акций протеста в нынешнем году по сравнению с прошлым не выросло, но они стали более продолжительными и жесткими, участились случаи частичного и полного прекращения работы.

Центр социально-трудовых прав (ЦСТП) ведет ежемесячный мониторинг сообщений СМИ, информационных агентств и интернет-порталов о трудовых протестах – ситуациях, когда сотрудники предъявляют работодателю или другим субъектам (собственнику или госорганам), способным повлиять на решение работодателя, требования об изменении условий труда. По данным ЦСТП, за первое полугодие 2016 г. число протестов по сравнению с тем же периодом 2015 г. почти не изменилось (193 и 191). Но выросло число акций, когда сотрудники останавливают работу, формально не объявляя забастовок, – с 68 до 83, их доля в протестах – с 35,6 до 42%. По мнению эксперта ЦСТП Петра Бизюкова, работники в условиях кризиса используют новые инструменты давления на работодателя для ускорения выплаты зарплаты и получения законных социальных благ, не прибегая к забастовке, которые запрещены в ЖКХ, медицине и на транспорте. Участились уведомления о приостановке работы из-за задержки зарплаты свыше двух недель (такой протест разрешен Трудовым кодексом) и ситуации, когда работники не приступают к своим обязанностям. Доля протестов с остановкой работы существенно выросла в ЖКХ, строительстве (почти в 3 раза) и образовании (в 1,5 раза). Этот рост произошел на фоне снижения общей задолженности по зарплате, которая с апреля по сентябрь, по данным Росстата, уменьшилась с 4,5 млрд до 3,5 млрд руб. Стоп-акции участились преимущественно там, где высока доля серой занятости и неформальных трудовых отношений.

Число протестов может вырасти не только из-за сезонного фактора (осенью они вспыхивают чаще, чем весной и летом). После завершения выборов государство может ослабить контроль за своевременностью выдачи зарплаты. Снижение реальных зарплат вместе с неудачными заявлениями представителей власти способно стимулировать недовольство врачей, учителей и других бюджетников. Созданные в последние годы независимые профсоюзы могут скоординировать эти протесты, сделать их более широкими и организованными, отмечает Бизюков.