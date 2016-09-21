Инфляция рейтинга

Исследователей давно интересует, как связаны экономические успехи с поддержкой власти. В России эта зависимость непрямая: поддержка власти здесь является не оценкой эффективной экономической политики, как в конкурентных обществах, а вотумом доверия власти как единственному источнику благ и гаранту стабильности.

Ольга Каменчук из ВЦИОМа и Эрик Нисбет из Университета штата Огайо сопоставили данные экономической статистики с данными опросов ВЦИОМа (30 опросов с января 2014 г. по июнь 2016 г.) о субъективных оценках россиянами экономического положения и о поддержке «Единой России» и президента. Обнаружились неожиданные параллели. Если замедление роста ВВП и рост безработицы коррелируют со снижением поддержки правящей партии, то росту инфляции сопутствует рост поддержки «Единой России» и президента.

С февраля – марта 2015 г. до начала 2016 г. наблюдались высокие ежемесячные показатели инфляции (в двузначных цифрах), а у «Единой России» были высокие выборные рейтинги. Показатели экономической удовлетворенности населения были также высоки в этот период, но стали снижаться в начале 2016-го, как только стали снижаться и ежемесячные показатели инфляции.

По мнению Каменчук, эта связь говорит о патерналистских установках российского общества. Снижение ВВП граждане ощущают опосредованно и не связывают напрямую с кризисом. То же касается роста безработицы: российские работодатели предпочитают увольнениям снижение зарплаты. Зато инфляция доступна гражданам в магазине практически в ежедневном режиме.

Возможно, здесь работает надежда – на то, что «хороший царь», т. е. президент (и партия, с которой он делится рейтингом), что-то сделает с «плохими боярами и купцами». Соответствующее поведение президент не раз демонстрировал электорату, ходя под камеры по гастроному и замораживая цены практически в прямом эфире (не важно, что потом они отыгрывали заморозку).

Кроме того, рост цен вписывается в предлагаемые государственными СМИ объяснения о влиянии западных санкций, что включает дополнительные механизмы поддержки власти перед лицом внешнего врага.

Выводы исследователей противоречат тому, что известно о связи инфляции и рейтинга власти в западных демократиях. Авторы планируют расширить выборку – с 2001 г. по конец 2016 г., – добавив анализ отношения к резонансным событиям, освещавшимся в медиа; а также сравнить данные разных постсоветских стран.