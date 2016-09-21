Прогрессирующая справедливость

Двух суток не прошло с момента выборов нового состава Госдумы, а бывший (и будущий?) спикер Сергей Нарышкин уже заявил, что «можно думать» о замене плоской шкалы подоходного налога прогрессивной. В мае Нарышкин говорил, что даже идеи такой нет, а если и появится вдруг, то он будет против.

Непопулярные налоговые перемены нам обещали не раньше президентских выборов 2018 г. – после окончания политического цикла, объяснял выбор времени первый вице-премьер Игорь Шувалов. Владимир Путин обещал до 2018 г. не повышать никакие налоги вообще. Но до очередных президентских выборов еще полтора года, а нехватка средств в региональных бюджетах, куда идет НДФЛ, ощущается уже сейчас.

Идея отказаться от плоской шкалы НДФЛ со ставкой 13% в пользу прогрессивной не нова, в парламент регулярно вносились такие законопроекты. Но в последнее время реанимировать вопрос решались только те, кому по работе можно выступать с неприятными инициативами, – например, Минфин. Он в закрытом режиме предлагает правительству разные варианты решения конкретной задачи без учета их политических последствий (и то речь шла не о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, а о повышении ставки). Другое дело – Сергей Нарышкин: это публичный политик, представитель правящей партии, его слова адресованы непосредственно гражданам, которые на себе ощутят последствия роста налоговой нагрузки.

Плоская шкала НДФЛ была завоеванием начала 2000-х. Она не только позволила вывести зарплаты из конвертов и резко увеличить собираемость налога, но и приучила бизнес к мысли о стабильных, неменяющихся правилах игры хотя бы в этой части налоговой системы.

Очевидно, что прогрессивная ставка популярна в народе, так как воспринимается уравнительной. По данным опроса ФОМа 2013 г., 56% россиян считали плоскую шкалу несправедливой, справедливой – 24%, 54% поддержали бы введение прогрессивного налога (против – 22%).

Повышение налогов – это типичный способ мобилизационной экономики решить свои проблемы, говорит экономист Евгений Гонтмахер. Важным вопросом будет «точка отсечения», после которой с зарплат и других доходов будет взиматься повышенный налог. Государству будет сложно соблюсти баланс: слишком низкий порог ударит по сторонникам Путина с доходами ниже средних, чрезмерно высокий не позволит собрать сколько-нибудь значимые средства.

Введение прогрессивного подоходного может показаться уступкой регионам, для большинства которых НДФЛ более значим, чем налог с прибыли. Однако это приведет к росту разрыва в доходах бедных и богатых территорий, отмечает регионовед Наталья Зубаревич. Прогрессивная шкала улучшит состояние бюджетов Москвы и нефтяных регионов, где бюджетники получают достойные зарплаты и велика доля бизнеса, который платит своим сотрудникам вбелую. В бедных регионах повышение налогов неизбежно приведет к уходу бизнеса и зарплат в тень, поэтому повышение ставки налога не оправдает надежд. Кроме того, под ударом окажется и значительная часть бюрократии, которая получает высокие зарплаты и обеспечивает результат выборов: директора школ, ректоры вузов, главврачи больниц.

Увеличение налогов в кризис не лучшая идея, полагает Владимир Гимпельсон из НИУ ВШЭ. Высокие налоги ударят прежде всего по отраслям, где велика доля заработной платы в издержках: повысится нагрузка на высокотехнологичные предприятия машиностроения, компании хайтека, занятые разработкой и внедрением передовых технологий. В нефтяной и других сырьевых отраслях доля фонда оплаты труда невысока.

Сейчас трудно понять, как это будет сделано технически, будет ли повышение НДФЛ сочетаться со снижением других налогов, будет ли оно компенсироваться вычетами и какой будет «точка отсечения», рассуждает адвокат Дмитрий Костальгин. Если увеличение ставки НДФЛ будет сопровождаться введением адекватных вычетов на содержание детей, престарелых родителей и др., существенного повышения нагрузки на граждан не будет. Введение прогрессивной шкалы будет эффективным с фискальной точки зрения, если будет сочетаться с контролем над расходами, на что вряд ли стоит рассчитывать в ближайшее время.