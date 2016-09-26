Накопи себе сам

Несколько лет замораживания накопительных взносов и перспектива его продления дискредитировали обязательную накопительную систему. Однако без нее пенсия не будет достойной и накопительную систему принципиально следует сохранить, но взносы сделать полностью добровольными, уплачиваемыми работником сверх обязательных отчислений. Из этих средств будет формироваться так называемый индивидуальный пенсионный капитал – собственность самого плательщика. Так в общем виде выглядит концепция реформы пенсионной системы, предложенной ЦБ и Минфином.

Для государства это решение нынешних проблем за счет создания будущих. С одной стороны, на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам пойдет весь уплачиваемый работодателем за работника пенсионный взнос – 22%, а не 16%, как сейчас. В последние три года в ПФР и так поступали все 22%, но только потому, что была заморожена передача накопительных 6% в НПФ (это сэкономило государству 1 трлн руб.). Это позволит сократить дефицит бюджета ПФР, но полностью его не покроет. С другой стороны, увеличение страховой пенсии закладывает рост расходов на ее индексацию в будущем, что может быть скорректировано за счет уменьшения «цены» баллов.

Для потенциального пенсионера предложение ЦБ и Минфина означает решение будущих проблем за счет создания сегодняшних: если он хочет потом получать пенсию побольше, то сейчас придется платить взносы самому и из чистой зарплаты. Важный плюс: поскольку накопительные взносы будут перечисляться работником непосредственно в НПФ, минуя ПФР, то государству станет сложнее их изъять или заморозить.

Добровольная накопительная система требует от будущих пенсионеров необычайной сознательности и ответственности за перечисление части зарплаты в НПФ. Если не включить в схему работодателя, есть риск, что большинство работников попросту не будут утруждать себя и в итоге останутся без накопительной прибавки. Если же обязать перечислять накопительные взносы в НПФ работодателя, то расходы на администрирование этого процесса сделают для него участие работников в накопительной системе обременительным – или же государство должно предложить ему какие-то бонусы.

Эти детали имеют смысл, только если у граждан есть возможность что-то откладывать на пенсию – а больше половины россиян тратят всю зарплату на текущие расходы. Получается, что те, кто живет сейчас на одну зарплату, в будущем станут жить на одну страховую пенсию, а накопительная так и останется привилегией меньшинства.