ЕС еще поработает

Европейский союз – крупнейший и самый глубокий в мире по степени интеграции региональный союз. Но дела у него сейчас идут довольно плохо. На этом фоне раздаются голоса о неизбежном конце ЕС, его распаде. Отреагировать на это можно дефиницией из старого анекдота. Ситуация в Евросоюзе, конечно, ужас, но не ужас-ужас-ужас. Предстоит несколько тяжелых лет и скорее всего ряд потерь слабых звеньев. Но ядро Евросоюза довольно сильно – как в географическом (старая Европа), так и в функциональном (единый рынок) смыслах. Европейская интеграция выстоит, как выстояла в 1970-е гг., когда обстановка была не лучше.

Название ежегодной лекции влиятельного «Журнала исследований общего рынка» – «От управления кризисами к кризису управления в ЕС» – хорошо отражает происходящее. Мало того, что Европа столкнулась с чередой кризисов, из которых наиболее сильными стали долговой и миграционный, так еще и ответы на серьезные вызовы слабоваты.

Нельзя сказать, что ничего не делается. Директивы принимаются одна за другой. Вот только некоторые из крупных законодательных реформ последних лет: Фискальный пакт; Европейский стабилизационный механизм; Банковский союз; меры, направленные на повышение эффективности Пакта стабильности и роста (Six-Pack); санкции против России; соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой; выделение 10 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом.

Решения пусть и половинчатые, но принимаются. А вот исполнительская дисциплина пробуксовывает. Например, большая часть средств, выделенных на борьбу с миграционным кризисом, не была оплачена странами-участницами. Несоблюдение договоренностей по борьбе с нелегальной миграцией уже привело к развалу «Европейской системы по проблемам беженцев» (Common European Asylum System), ухудшению отношений с Турцией и многочисленным нарушениям правил шенгенской зоны.

Ситуация, когда решения принимаются, но не реализуются, – это уже системный кризис.

Что интересно, «Евробарометр» уже много лет стабильно фиксирует поддержку гражданами Евросоюза на уровне порядка 50% с довольно небольшими вариациями от страны к страны. Для сравнения: данные Интеграционного барометра ЕАБР по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС ) демонстрируют поддержку гражданами евразийской интеграции на уровне 60–80%. Конечно, в ЕАЭС речь идет об авансе – ожиданиях граждан. В ЕС, напротив, о невысокой оценке гражданами результатов деятельности организации.

Есть ли поводы для пессимизма? Более чем. Однако есть и причины не хоронить ЕС раньше времени. Дело в том, что Европейский союз как институт не монолитен. Он состоит из ряда компонентов, или блоков. Важнейшим из них – фактически фундаментом ЕС – выступает единый рынок товаров и услуг. Он выгоден для стран-участниц; под него выстроены миллионы производственных цепочек, целая система эффективного международного разделения труда. Распад единого рынка повлек бы за собой потери, измеряемые десятками процентов валового продукта. Второй компонент – это шенгенская зона, в рамках которой обеспечена свобода передвижения людей и соответствующие вопросы безопасности. Третий компонент – еврозона, в рамках которой функционирует монетарный союз и обеспечено хождение единой валюты.

В пользу Евросоюза говорят почти 70 лет послевоенной интеграции, обеспечивающие колоссальную инерцию экономических, политических, правовых, социальных и культурных связей. Союз может частично сжаться в рамках каждого из своих компонентов, но сохранить здоровое ядро и самого себя.

Поэтому прогноз на пятилетнюю перспективу, насколько он вообще возможен, следующий.

Во-первых, Великобритания, вероятно, останется единственной страной, покинувшей Европейский союз (собственно, единый рынок ЕС). Даже по ней остается возможность маневра. Лучшие юридические умы сейчас ломают головы, как бы обойти результаты июньского народного волеизъявления. Народ уже и сам не рад, начиная понимать, чем это грозит. А грозит это не только экономическими потерями, измеряемыми процентами ВВП, но и возможным выходом Шотландии и Северной Ирландии из Великобритании.

Во-вторых, не исключено сокращение членства в Еврозоне на одно-два государства. В зоне риска экономики Южной Европы: для них силен соблазн обретения национальных валют и быстрой их девальвации. Альтернативным сценарием выступает заливание проблемы деньгами за счет различных механизмов финансовой поддержки, следствием чего будет более высокий уровень инфляции во всей Европе.

В-третьих, есть вероятность сокращения членства в Шенгене на те же одно-два государства. Здесь вполне возможен добровольно-принудительный порядок для тех периферийных стран, которые не могут обеспечить соблюдения правил Шенгена. В зоне риска Греция.

Географическое и функциональное ядро Евросоюза при этом сохранится и получит возможность для запуска нового витка интеграционных процессов (например, по темам фискальной политики и безопасности). Результатом станет более многоуровневая европейская интеграция под неизменным военно-политическим зонтиком Соединенных Штатов.

Автор – директор центра интеграционных исследований Евразийского банка развития