Инновации за школьной стеной

На международной конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch-2016 были объявлены инновации года в образовании по версии Конкурса инноваций в образовании. Зрители и участники конкурса имели возможность узнать, какое будущее ожидает наших детей, – в представленных проектах отразились новые идеи, тренды развития образования.

Один из выводов по итогам – образование не сдастся информационным технологиям. Оно их оседлает. Не случайно академик Андрей Ершов еще 40 лет назад называл программирование второй грамотностью. Почти половина проектов, прошедших в финал конкурса, реализуется с помощью информационных технологий, а Microsoft выделила 10 проектам специальные гранты. В их числе «Барабук» (Москва) – сервис для заучивания фактической информации и иностранных слов на мобильном устройстве, Edugame Creator (Смоленск) – платформа, помогающая учителям в создании образовательных игр для разных предметов, Join.University (Томск) – симулятор образовательных траекторий для школьников и студентов.

Информационные технологии не просто помогают традиционному обучению. Они включаются в социальные инновации. Самым ярким примером смелой социально-образовательной идеи с использованием информационных технологий стал проект «Язык поколений» (Москва), связывающий по скайпу учителей-пенсионеров из России с иностранными студентами, изучающими русский язык. Этот проект стал победителем конкурса.

Другие примеры социально-образовательных проектов, реализуемых в новой технологической среде: TeachMeHow (Екатеринбург) – поиск мест для стажировки через социальную платформу, «Медиатрейлер» (Москва) – передвижная школа, которая учит детей пользоваться разными медиа и одновременно знакомит с основами профессий, «Урбани эко» (Москва) – программа подготовки предпринимателей, которые выращивают продукты в городе с применением современных агротехнологий.

На конкурсе почти не было проектов прорывных, совершенно нестандартных, использующих возможности технологий послезавтрашнего дня (пожалуй, исключение – образовательная программа по бионейротехнологиям «Юный нейромоделист»). Чтобы такие проекты появлялись, нужно более активное включение потенциальных инноваторов в прогнозы, форсайты, дискуссии о будущем.

Конкурс показал, что в современной России школы и вузы, к сожалению, не являются источниками инноваций. Из почти 800 заявок, поступивших на конкурс, меньше 30 были поданы от действующих образовательных организаций. Большинство интересных идей, поданных на конкурс, рождаются за пределами формального образования, в сфере дополнительного образования, усиливая контраст между традиционным скучным школьным классом и интересной, насыщенной внешней средой. То ли руководители школ и вузов полагают, что все уже замечательно, то ли бюрократия отбила у учителей и вузовских преподавателей желание что-то изобретать внутри своей организации. Те из них, кто все же на это решается, как правило, находят партнеров за рамками официальной системы образования, и организации, где они работают, далеко не всегда оказывают им поддержку.

Это подтверждается и тем, что примерно треть инновационных проектов принадлежит не людям из образования, а инноваторам за границами системы. Это родители, студенты, предприниматели. Толчком к началу реализации проекта могут служить как положительные факторы – желание транслировать (в том числе путем перевода в цифру) уже имеющиеся эффективные программы и практики, – так и личный негативный опыт, желание исправить ситуацию, закрыть дефициты.

При этом участники конкурса отмечают, что возможность внедрения инновационных проектов в школьное или вузовское образование затруднена. Школы и вузы действуют по стандартам, по устоявшимся регламентам. В то же время мировой тренд – превращение школ и университетов в самообновляющиеся организации, в которых педагоги вместе с родителями, студентами, заинтересованной общественностью ищут новые инструменты решения проблем, пытаются использовать новые технологические возможности.

Но, может быть, и замечательно, что вне школ и вузов есть сотни людей, которые ищут и находят новые пути улучшения образования.

Автор – научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ