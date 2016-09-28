Деньги на уборку

В следующем году гостям российских курортов, вероятно, придется платить за возможность отдыхать на этих курортах. Президент России Владимир Путин поручил правительству к марту 2017 г. разработать поправки в законы для введения курортного сбора. Доходы от него могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны, следует из текста поручений.

Цель сбора, по словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, – «создать для путешественника комфортные условия в месте его пребывания», а сам сбор должен стать «эффективным средством улучшения инфраструктуры для туристов». При этом сбор будет полностью находиться в ведении регионов.

С одной стороны, курортный (или туристический) сбор – обычная практика во многих странах. В европейских городах, например, он варьируется от 30 евроцентов примерно до 10 евро в сутки – в зависимости от места отдыха и категории отеля. Сбор оплачивают как иностранные туристы, так и местные. Деньги идут напрямую в городскую казну и расходуются, к примеру, на поддержание памятников культуры и архитектуры, как в Риме, или на уборку пляжей и прибрежной зоны, как в Барселоне.

В России размер сбора еще предстоит определить. Хотя в августе министр финансов Антон Силуанов уже дал ориентиры: туристический налог может составить 50–100 руб. с человека. Тогда он не уточнял, будет ли этот платеж единоразовым или отдыхающим придется платить за каждый день отдыха или за несколько дней (например в Риме туристы платят не более чем за 10 суток пребывания).

Москву, Петербург, Крым и курорты Краснодарского края в 2016 г., по оценкам местных чиновников, посетит около 45 млн туристов. Получается, если бы сбор действовал уже в этом году и взимался разово, приезжие заплатили бы здесь в сумме от 2,25 млрд до 4,5 млрд руб. В частности, столичный бюджет получил бы дополнительно 0,88–1,75 млрд руб., Краснодарский край – 0,75–1,5 млрд руб., Петербург – 350–700 млн руб., Крым – 250–500 млн руб. Для Москвы и Петербурга это примерно 0,1–0,2% доходной части их бюджетов на текущий год, для Крыма – 0,5%, для Краснодарского края – 1%. Сколько-нибудь значимого влияния на доходы бюджетов регионов такие суммы, понятно, не окажут. В частности, Сочи после любого дождя, идущего дольше суток, превращается в одно большое озеро, где можно передвигаться только вплавь. Для модернизации системы канализации в городе пары сотен миллионов рублей в год точно недостаточно. К тому же ремонт городской инженерной инфраструктуры не должен осуществляться за счет туристов.

Зато эти деньги вполне могут стать источником для чьего-нибудь обогащения. Ведь как заявил тот же Сафонов, все поступления от курортного сбора должны направляться «в определенный фонд, из которого должны финансироваться только конкретные мероприятия, например уборка». Что это будет за фонд, кто им будет управлять, как его траты будут контролироваться? Примечательно, что в том числе из-за сложностей с администрированием курортные сборы, введенные в России в начале 1990-х, были отменены в 2004 г.