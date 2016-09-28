Кто большие европейцы – россияне или турки

На фоне сначала ссоры, а потом внезапного примирения России и Турции стало казаться, что режимы и правители в двух странах очень похожи. Тем любопытнее попытки сравнения самосознания двух обществ.

Опрос об отношении россиян к свободе, подготовленный Фондом Фридриха Науманна (его проводила группа под руководством Дмитрия Рогозина из РАНХиГС), охватывает довольно широкий круг тем: отношение к законам и неформальным правилам, госконтролю над экономикой, вопросам гендера, религии, СМИ и свободы слова. Важно, что авторы сравнивают данные по России с данными, полученными Фондом Науманна и Metropoll Strategic and Social Research в Турции.

На фоне турок россияне выглядят в меньшей степени европейцами. Среди россиян защиту прав и свобод граждан называют основной задачей государства 32,2%, а 56,9% считают таковой обеспечение безопасности, среди турок это соотношение 47,5% к 45,2%. Рыночную экономику считают предпочтительной моделью 26,9% россиян и 37,9% турок (за государственное планирование соответственно 59,6 и 56,2%). Считают возможным разбогатеть честным способом 24,7% россиян и 51,1% турок. Демократическое устройство государства считают важным 56,9% россиян и 93,6% турок.

Даже в гендерных вопросах турки оказываются либеральнее россиян – положительно относятся к тому, что жена зарабатывает больше мужа, 74,8% (в России 63,5%), считают гомосексуализм частной жизнью 43,5% (в России 25,6%), требуют его запрета 47,7% (в России 70,3%). Зато сторонников обязательных уроков по религии в России меньше, чем в Турции, – 19,9% против 52,4% (но за согласование госполитики с позицией РПЦ у нас 58,3%).

По словам Натальи Ульченко из Института востоковедения РАН, ценности демократии и рыночной экономики для турок не абстракция. Реальная и жесткая политическая конкуренция существует в стране с середины XX в. (начиная с победы оппозиции на выборах 1950 г.), а рыночная экономика – с 1980 г. (начиная с реформ Кенана Эврена). В том и другом случае граждане имели возможность почувствовать свое реальное влияние на политику и экономику страны.

Отличие России может состоять как раз в отсутствии у большинства россиян непосредственного опыта свободы. Только 36,8% считают, что в России когда-либо была демократия, а на вопрос, когда именно, подавляющее большинство отвечает, что сейчас. Россияне традиционно предпочитают порядок закону (53,6% считают возможным для спецслужб в исключительных случаях нарушение закона, а 65% – сбор персональных данных).

Впрочем, не все еще потеряно. 86,5% не боятся высказывать свое мнение, если оно не совпадает с мнением большинства, когда речь идет о близких и коллегах (в разговорах с незнакомцами – 50,4%). Более 70% считают приоритетной задачей для страны экономическое развитие и благосостояние, а не вопросы внешней политики. Наконец, две трети россиян полагают, что их будущее зависит от них самих. «Это свидетельствует о том, что в российском обществе гораздо меньше апатии, чем многие полагают», – говорит руководитель московского бюро фонда Юлиус Фрайтаг-Лорингховен.