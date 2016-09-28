От редакции
Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: От редакции: Разговорный жанр

Разговорный жанр

Почему в Америке дебаты, а в России – прямая линия
  • Мария Железнова,
  • Павел Аптекарь

Первые дебаты кандидатов в президенты США между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом посмотрели, по оценке CNN, 80–100 млн человек – 40–50% зарегистрированных избирателей в США. Продемократический канал CNN отдал победу Клинтон, прореспубликанский Fox – Трампу. Валютные и сырьевые рынки присудили победу демократу: курс доллара к евро и мексиканский песо выросли, японская иена и фьючерсы на золото, напротив, упали – что было воспринято как реакция на рост шансов Клинтон.

Дебаты – финальная стадия выборной кампании в США и главная тема в новостях. Дебаты помогают сделать окончательный выбор неопределившимся избирателям и могут погубить даже сильного претендента: в 2000 г. более подготовленный по вопросам внутренней и внешней политики демократ Альберт Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу в том числе из-за неудачного выступления на дебатах.

Ничего подобного в российской политике нет и быть не может. И дело даже не в том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «в США свое электоральное законодательство, а у нас свое». Нет, российское законодательство тоже предусматривает теледебаты кандидатов в президенты, причем с недавнего времени – личное в них участие (впрочем, при желании можно не ходить).

Дебаты в США – это полемика по принципиальным для избирателя вопросам реальных противников, а не спарринг-партнеров, которые должны подсветить заведомо сильнейшего. В России главный кандидат абсолютно уверен в своем превосходстве и не считает нужным снисходить до разговора с соперниками. Владимир Путин ни разу не участвовал в теледебатах, всякий раз его отсутствие объяснялось загруженностью графика.

В отсутствие ключевого кандидата дебаты не вызывают большого интереса. По данным «TNS-Россия», накануне президентских выборов в марте 2008 г. дебаты на канале «Россия 1» смотрели 4,5% жителей страны. Когда в выборах 2012 г. участвовал свежий кандидат Михаил Прохоров, дебаты привлекли больший интерес: их смотрели 9,3% россиян.

Трансляция борьбы

Россиян больше привлекает прямая линия с президентом. Максимальной популярности прямая линия с президентом достигла в апреле 2015 г., когда ее трансляцию на канале «Россия 1» по данным «TNS-Россия», смотрели 6,2% жителей страны, по Первому каналу – 5,1%.

В США на дебатах проверяется профпригодность кандидатов, но при этом к ним допускают лишь лидеров гонки, отмечает политолог Евгений Минченко. Претендент на высшую должность должен продемонстрировать умение отвечать на неудобные вопросы, вести диалог со сложным и недоброжелательным собеседником. Убедительность кандидата вряд ли может изменить мнение идеологически ориентированных избирателей, но способна повлиять на колеблющихся, отмечает политолог Алексей Макаркин. Их доля не так велика, но в условиях острой конкуренции они могут сыграть решающую роль.

В России дебаты между кандидатами в президенты невозможны из-за отсутствия политической конкуренции. Дебаты были бы выгодны скорее кандидатам-аутсайдерам. Споры главного кандидата с ними будут способствовать десакрализации власти, считает Минченко. Разговор между царем и боярами будет вряд ли интересен телезрителям, они лучше переключатся на юмористическую передачу, иронизирует Макаркин.

Мария Железнова, Павел Аптекарь

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