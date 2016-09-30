Милиция в помощь полиции

Споры о муниципальной милиции ведутся в нашей стране давно. В 1996 г. первым российским президентом был подписан указ «О поэтапном формировании муниципальных органов охраны общественного порядка». В конце 90-х был даже проведен эксперимент по передаче некоторых подразделений милиции общественной безопасности на финансирование и под управление местных администраций. Руководство МВД впоследствии признало этот эксперимент неудавшимся: в качестве причины отмечалась нехватка денег и интереса со стороны местных властей.

В 2000-х все реформы МВД проводились в логике централизации. Местные и региональные власти по-прежнему участвовали в финансировании милиции, но не в управлении работой местных подразделений МВД – это полностью перешло на федеральный уровень. Реформа полиции 2012 г. перевела ведомство исключительно на федеральное финансирование.

Сегодня становится понятным, что для выполнения поставленных задач федеральных денег недостаточно и людей на местах также не хватает. Сразу после реформы МВД появились сигналы о том, что она имела имитационный характер и не могла по своему дизайну в корне изменить практики работы на местах. Те же участковые так и остались перегружены непрофильными задачами. Формальный показатель раскрываемости остался главной «палкой», а процесс регистрации обращений граждан по-прежнему фильтруется в интересах ведомства. В 2013 г. Комитет гражданских инициатив выступил с предложением преобразовать правоохранительные ведомства так, чтобы преодолеть излишнюю централизацию МВД, которая как раз и порождает «палочную» систему, вал бумажной отчетности и перегруженности низовых сотрудников непрофильными задачами. Среди идей, как этого достичь, было предложение устранить жесткую вертикаль для тех подразделений, которые заняты охраной общественного порядка и профилактикой, и передать участковых, патрульных и прочие низовые подразделения МВД на муниципальный уровень, подкрепив муниципалитеты финансово.

Гражданские эксперты выступили с предложениями о разумной децентрализации и создании подразделений муниципальной милиции, предусмотрев несколько вариантов включения в нее подразделений по охране общественного порядка. В 2014 г. партия «Справедливая Россия» разработала законопроект, который так и не был по существу рассмотрен в Думе.

Теперь уже само ведомство в лице ВНИИ МВД разослало в регионы проект собственного закона. Но официальной информации обществу пока не предоставлено.

Из текста законопроекта «Об основах организации деятельности муниципальной милиции» следует, что МВД не собирается передавать на муниципальный уровень свои подразделения. Напротив, предполагается, что местные власти станут создавать отдельные структуры, которые будут помогать полиции. Децентрализации полиции не предполагается, а, напротив, местным властям предлагают раскошелиться еще на одну структуру в помощь МВД.

Также было и с дружинниками, организацией которых на местах по 44-ФЗ также ведает министерство и рапортует о том, что общественность активно помогает полицейским в охране общественного порядка. Выставляются конкретные показатели, составляются графики выхода, отчетность активно производится. На деле оказывается, что дружинники самостоятельного права патрулировать не имеют и нужны низовым исполнителям лишь как свидетели и понятые.

Что же нового предлагает МВД муниципальным служащим, чего они не могут сейчас делать как граждане, как представители муниципалитета или как дружинники?

Самая лакомая морковка – это право составлять административные протоколы по фактам нарушения регионального и местного законодательства: нарушения правил парковки, благоустройства, размещения рекламы и т. п. Однако это уже и так делается муниципалитетами практически повсеместно. После реформы 2012 г. полиция, финансируемая за счет федерального бюджета, стала мыслить себя на местах «федералами» и отказалась работать по региональному законодательству. Практически везде на местном уровне созданы административные инспекции, осуществляющие и развивающие разные виды муниципального контроля.

Согласно законопроекту ВНИИ МВД, сотрудники предполагаемой муниципальной милиции смогут самостоятельно патрулировать улицы и работать на контрольно-пропускных пунктах, охранять порядок на общественно-массовых мероприятиях. Но они это и так могут делать сейчас и реально делают, например, в статусе дружинников – правда, совместно с полицейскими. То есть на самом деле законопроект направлен на экономию ресурсов полиции в условиях их текущего сокращения.

Также ВНИИИ МВД предложил наделить муниципальных служащих правом развозить пьяных и наркоодурманенных в больницы, доставлять провинившихся несовершеннолетних в специализированные учреждения. Это как раз самая затратная по времени и пустопорожняя с точки зрения показателей работа, которую вынуждены делать сейчас полицейские. И конечно, МВД будет радо переложить ее на муниципалитеты.

Все остальное – от участия в розыске пропавших без вести до помощи при случившемся чрезвычайном происшествии – муниципальные служащие вправе делать и без этого закона, как обычные граждане, как дружинники или как представители местной власти.

Единственный бонус – это закупка местными властями оружия и право на его ношение, да и то под пристальным контролем МВД.

Самый важный вопрос – за чей счет банкет? Согласно тексту проекта закона источниками финансирования должны стать собственные средства местных властей, им также вправе помогать власть региональная. Это предложение МВД напоминает ситуацию эксперимента конца 1990-х: тогда тоже не учитывался интерес местных администраций и также не было денег на местах на содержание подразделений милиции общественной безопасности.

Интересна еще одна деталь: главой муниципальной милиции предлагается считать главу местного органа власти, выбранного или назначенного. При этом предлагается, что квалификационные требования к руководителю муниципальной милиции будут разрабатывать правоохранительные органы. Такое совмещение потенциально дало бы МВД возможность контроля за тем, кто имеет право быть назначенным или избранным мэром города или главой сельского поселения.

Дефицит внимания к охране порядка на местах породил встречное движение снизу и разнообразные формы парамилиции. Дискуссии по поводу децентрализации и более деятельного участия местных и региональных властей продолжаются. В этой ситуации МВД вынуждено прибегнуть к известной тактике «не можешь помешать – возглавь». Сам факт включения МВД в эту работу позитивен, но опыт показывает, что ни одно ведомство само себя реформировать не может.

Автор – научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге