Если «Бук» оказался вдруг

Международная следственная группа пришла к выводу, что малазийский Boeing в июле 2014 г. был сбит над Донбассом ракетой комплекса «Бук», который приехал на Украину из России и в Россию же вернулся

Международная следственная группа пришла к выводу, что малазийский Boeing в июле 2014 г. был сбит над Донбассом ракетой комплекса «Бук», который приехал на Украину из России и в Россию же вернулся. Хотя этот доклад назван промежуточным, на самом деле он вполне себе окончательный – если и не в юридическом, то в политическом смысле.

Очевидно, что других версий у «международной общественности» уже не будет и никакие внезапно возникшие у России новые неопровержимые доказательства уверенность следователей не поколеблют. К тому же в любых доказательствах Запад заведомо будет подозревать подлог, чему немало поспособствовали сами российские власти – и легкостью, с какой они не раз меняли одну «убедительнейшую» версию на другую, и слишком очевидным, а порой даже демонстративным несоответствием некоторых аргументов элементарной логике и здравому смыслу.

Спрогнозировать, что будет дальше, нетрудно: правильный вопрос тут скорее не «что», а «когда».

Рано или поздно следователи назовут имена тех, кто отдавал приказы о перемещении «Бука», доставлял его на Украину и нажимал кнопку. Москва немедленно объявит, что эти люди либо никогда не служили в армии, либо не позднее июня 2014-го из нее уволились. Запад все равно потребует их выдачи и получит гневный отказ в полном соответствии с Конституцией РФ.

Дальше будут заочные процессы, обвинительные приговоры и судебные решения о выплате многомиллионных компенсаций. Москва признавать и выполнять эти решения категорически откажется, как не соответствующие постановлениям Конституционного суда. Запад в ответ введет против отдельных россиян новые точечные санкции и заодно передумает отменять старые. В итоге конфликт вокруг малазийского Boeing превратится в такую же «вечную» проблему, как «крымский вопрос», которую и решить невозможно, и забывать вроде как не положено.

Есть, правда, еще один фантастический вариант, на который следственная группа как бы намекает обещанием завершить работу в 2018 г., – что новое руководство России вдруг признает ошибки старого и разоблачит истинных злодеев. Но, во-первых, в Москве, похоже, надеются, что именно это произойдет на Украине. А во-вторых, в истории уже был похожий эпизод, когда лидер одной богатой нефтью страны в обмен на снятие санкций Запада сначала выдал своих граждан, обвинявшихся в подрыве самолета, а потом и выплатил компенсации. Звали его Муамар Каддафи, и в Кремле никогда уже не забудут, чем для него это закончилось.