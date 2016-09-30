Соревнование ведомств

Стремление развивать конкуренцию бюрократическими рычагами противоестественно. Это может стимулировать разве что соревнование по красивому оформлению документов. Идеи честной и равной конкуренции трудно осуществить в стране, где в экономике растет роль государства, устанавливающего преференции для отдельных участников рынка и диктующего ограничения при входе на него.

В четверг правительство рассматривало вопрос о состоянии конкуренции в России. Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что состояние конкурентной среды в стране «оставляет желать лучшего», но одновременно отметил успехи. По его словам, в последние годы повысилось качество антимонопольного законодательства и регулирования, совершенствуется система госзакупок. Премьер признался, что проблемы старые, но государство старается их разрешить.

Накануне вице-премьер Игорь Шувалов сетовал на медленное развитие конкуренции из-за низкой активности ведомств: каждое министерство должно активнее работать в этой сфере.

Российское правительство надеется на успешное насаждение конкуренции с помощью ведомственных программ, и это перевернутая логика: честное соревнование компаний в разных сферах экономики достигается не усиленной опекой государства, а, напротив, ее ослаблением. Слова о необходимости развивать конкуренцию и недовольство в адрес ведомств звучали и раньше. В частности, в июне 2012 г. Шувалов назвал виновной в провале предыдущей (на 2009–2012 гг.) программы развития конкуренции Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Прежние программы развития конкуренции никак не помешали противоположному результату – монополизации экономики. В докладе ФАС указано, что доля госпредприятий и госкомпаний в ВВП выросла в 2005–2015 гг. вдвое – с 35 до 70%.

По мнению Вадима Новикова из РАНХиГС, конкуренция противоречит двум ключевым ценностям нынешней элиты – патернализму и протекционизму. Государство не доверяет потребителям выбор товаров и услуг, а ограничивает его по критериям качества или происхождения, говоря при этом, что защищает потребителя от последствий неудачной покупки. Контрсанкции и политика импортозамещения способствуют ограничению конкуренции. Декларации противоречат повседневным практикам бюрократии, которая стремится упростить управление экономикой, сокращая число ее субъектов. Росту роли государства в экономике способствовала также ее милитаризация, повысившая роль ВПК. Многие уголовные дела против бизнесменов завершились продажей их фирм в компании, принадлежащие государству или аффилированные с чиновниками, отмечает Кирилл Титаев из Института проблем правоприменения ЕУСПб.

Это же давно известно: чтобы увеличить конкуренцию в экономике, государство должно перестать заниматься экономикой.