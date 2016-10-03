Игорь Сечин действует в интересах общества

Компания «Роснефть» через суд потребовала от холдинга РБК и трех его журналистов выплатить более 3 млрд руб. в качестве компенсации репутационного вреда. Так дорого компания оценила статью РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». Текст вышел в апреле, журналисты со ссылкой на неназванные источники сообщили, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин якобы просил чиновников не допустить участия британского холдинга в приватизации российской компании. «Роснефть», по словам ее представителя, расценила эту статью как свидетельство якобы неподобающего поведения со стороны Сечина и навязывания своих интересов государству. На самом деле Сечин как единоличный исполнительный орган управления компанией действует никак не меньше чем в интересах всего общества, уверил представитель «Роснефти».

Столь же нервно «Роснефть» восприняла два года назад колонку «Ведомостей» о Сечине и его отношениях с чиновниками. «Роснефть» через суд добилась, чтобы «Ведомости» выпустили опровержение того, что руководитель главного нефтяного гиганта страны имеет какое-либо влияние на чиновников.

Ни один другой руководитель крупной российской компании и ни один российский чиновник не испытывали такого, скажем, живого интереса к работе журналистов. Вряд ли можно найти другого ньюсмейкера, который так регулярно выводил бы полную зависимость капитализации своей компании, ее доходов и убытков от статей в СМИ. Что уж говорить о зависимости личной чести от новостных публикаций.

Стоит припомнить Сечину выигранный в 2014 г. иск против журнала Forbes, который среди прочего назвал руководителя «Роснефти» самым высокооплачиваемым топ-менеджером России. А также еще один недавно выигранный иск против «Ведомостей», которые написали о строящемся доме Сечина в Барвихе (газета подала апелляцию). Вскоре судом должны быть рассмотрены иски Сечина и его жены к «Новой газете», обнаружившей яхту стоимостью $100 млн, которой якобы пользуется жена Сечина. Все это подробности частной жизни, вмешательство в которую незаконно и вредит репутации, настаивают представители Сечина.

Получается, что Сечин может действовать в интересах всех акционеров «Роснефти» и всего российского общества. Журналистам же отказано в праве на независимость и работу в интересах читателей, в том числе акционеров публичных компаний. Это Сечин занимается реальным бизнесом на благо всей страны. СМИ либо преследуют бизнесменов по заказу конкурентов, либо жонглируют словами для самолюбования. Они вредители, от них слишком много шума и ненужных вопросов.