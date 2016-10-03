Россияне теряют интерес к войне в Сирии

Так и не успев понять, что происходит и при чем там Россия

Конфликты за пределами России, даже те, в которых непосредственно участвуют российские военные, не слишком интересуют россиян.

По данным опросов ВЦИОМа, год назад, сразу после старта российской военной кампании в Сирии, в той или иной мере за происходящим там следили 68% россиян (из них 22% – регулярно и пристально), в июле (это самые свежие данные) Сирия интересовала уже 60% опрошенных (регулярно – 18%). Год назад тема вообще не интересовала 31%, сейчас – 40%. Одновременно изменилось представление о том, в каком направлении развивается ситуация: полгода назад, в марте, почти половина опрошенных – 48% – полагали, что дело идет к нормализации ситуации, 27% – что она практически не меняется, об ухудшении сообщили 11%. Сейчас только 27% полагают, что ситуация улучшается, 34% – что перемен нет, 13 – что ухудшается, а 26% – вдвое больше, чем полгода назад, – затруднились с ответом.

Фокус сместился на другие темы в отсутствие «резонансных поводов» масштаба сбитого российского самолета, поясняет Степан Львов из ВЦИОМа.

Телевизионная картинка, по которой большинство россиян судят о ходе кампании, с экранов полностью не пропала, хотя внимание СМИ к теме действительно падает, следует из данных мониторинга и анализа компании «Медиалогия». В сравнении с февралем 2016 г. количество сообщений уменьшилось вдвое.

Падение внимания к далекой войне повторяет траекторию отношения к близкой войне в Донбассе. Изначально куда более интересная россиянам доминирующая на госТВ тема также постепенно ушла из фокуса общественного внимания. Рутинизация конфликта убивает общественный интерес – теперь и к Сирии. Итого Россия вовлечена уже в два затратных и политически, и экономически конфликта, которые перестают оттягивать на себя внимание общества и удерживать его в состоянии мобилизации.

Падение интереса к ближневосточному конфликту – это знак вытеснения ее из общественного сознания, считает Алексей Левинсон из «Левады». В отличие от конфликта на востоке Украины по поводу Сирии россияне так и не получили внятных объяснений необходимости там воевать. Это далекая война в маленькой стране с загадочными злодеями, которых мы отчего-то никак не разгромим. Но думать так и тем более критически осмыслить это противоречие – значит противопоставлять себя власти, действия и установки которой ты в целом одобряешь, проще не думать вообще, поясняет социолог.

Но такое отношение может быть востребовано, когда речь зайдет о выходе из сирийской кампании.