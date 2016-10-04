Ядерный троллинг

Очередная Всероссийская тренировка по гражданской обороне начинается во вторник, на следующий день после приостановки Россией двустороннего соглашения с США об утилизации плутония и внесения аналогичного законопроекта в Госдуму. Совпадение двух событий случайно, но они связаны общим пропагандистским смыслом.

Масштабные мероприятия по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям, к которым запланировано привлечь около 40 млн мирных жителей, 200 000 сотрудников аварийно-спасательных формирований и 50 000 единиц техники, разрабатываются заранее. Сама идея учений не вызывает вопросов: жители должны знать, как им действовать в случае неприятных неожиданностей, будь то утечка вредных веществ на нефтеперегонном заводе, наводнение или лесной пожар. Подобные тренировки проводятся регулярно, хотя их эффективность вызывает сомнения (в 2012 г. только 22% опрошенных ФОМом знали, где ближайшее бомбоубежище).

Учения по гражданской обороне имеют не только прикладную цель. Их массовость, несмотря на мирные версии, должна напоминать обывателям о необходимости мобилизации против возможных угроз, считает политолог Алексей Макаркин.

Советский бэкграунд гражданской обороны напоминает и о главных пропагандистских угрозах того времени – прежде всего о ядерной войне. Возможно, чем-то похожим руководствовались разработчики президентского законопроекта о приостановке соглашения по утилизации оружейного плутония (см. статью на стр. 01). Звучит громко, США обвиняются в нарушении договора, взамен Россия требует отмены закона Магнитского, антироссийских секторальных и персональных санкций, компенсации ущерба не только от них, но и от российских контрсанкций. Только тогда мы, может быть, вернемся к сотрудничеству.

Этот проект надо назвать «закон рака на горе». Конечно, американцы ничего отменять не будут, тема утилизации плутония для них не самая больная – как и для России. Но звучит красиво и страшно, туманно напоминает об угрозах.

Печально вот что. Тема ядерного оружия – последнее, вокруг чего надо спорить и что использовать как аргумент. Президентский законопроект – не место для шуток на эту тему. Не шутки это только в Северной Корее.