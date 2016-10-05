Ждать ли роста экономики во время войны

Доходы российского бюджета в 2016 г. рухнули из-за снижения цены на нефть. Обычно, когда сокращаются доходы, принято сокращать и расходы. Важной задачей 2016 г. было проведение эффективного маневра в расходах федерального бюджета, пишет Минфин в пояснительной записке к поправкам в бюджет текущего года. Маневр, вероятно, удался – расходы бюджета в итоге вырастут на 304 млрд руб.: траты по приоритетным направлениям увеличатся более чем на 1 трлн, по остальным, неприоритетным, снизятся чуть более чем на 700 млрд руб.

И если по исполнению бюджета в течение года складывалось впечатление, что растет социалка, то из поправок следует, что около 800 млрд руб. бюджет потратит на «иные направления, составляющие гостайну». Как правило, к ним относятся расходы на оборону. Те и другие расходы бывший министр финансов Алексей Кудрин называл «непродуктивными»: «Они не приносят блага стране».

Тратить бюджет следует аккуратно и только по приоритетным направлениям, не раз предупреждали президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Приоритет очевиден: военная операция в Сирии, бесконечные учения и маневры вблизи и вдали от своих границ, танковый биатлон и авиадартс, больше похожие на демонстрацию российской боевой техники для зарубежных покупателей. 800 млрд руб. сейчас позволят снизить давление на расходы в 2017–2019 гг., спорит чиновник финансово-экономического блока. А что, если нет? Разногласия по новой госпрограмме вооружений до 2025 г. оцениваются примерно в 10 трлн руб., и об этом не принято говорить вслух.

Особо не говорят и о том, что расходы на национальную экономику в 2016 г. сократились более чем на 400 млрд руб., с образования и здравоохранения срезано почти по 30 млрд руб. Поделился 12% расходов Минтранс, 7,5% – СМИ, 16% – ЖКХ. В условиях таких сокращений экономика застрянет на низкой траектории роста, которую уже поспешили назвать «новой нормальностью».

Но политики не должны считать «новой нормальностью» низкие темпы роста, цитировал МВФ своего экономического советника Мори Обсфелда, – в течение длительного периода они увеличат социальную напряженность. Рост нужно поддерживать мерами фискальной политики, структурными реформами, денежно-кредитной политикой по сдерживанию инфляционных ожиданий и более чем когда-либо политики должны сглаживать неравенство, призывал Обсфелд.

Три ключевые проблемы российского экономического роста: мало инвестируем, плохо инвестируем и негде взять новых работников (безработица на исторически низких уровнях). Рост военных расходов говорит о том, что страна готовится к нападению или обороне. Инвестировать при таких рисках в долгосрочные проекты считается недальновидным. Как перезапустить экономику, сейчас никто не обсуждает, жаловались чиновники: дискуссия об экономическом росте ушла из правительства. А при таких темпах военных трат и не вернется.

Осуществление маневра в расходах было критически необходимо для приведения структуры федерального бюджета в соответствие с новыми экономическими условиями, пишет Минфин. Что это за условия, при которых необходим такой рост военных расходов, остается только догадываться.